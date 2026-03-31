Tiempo en Alta Gracia: calor, viento y un martes arriba de los 30°

La jornada se presenta estable en Alta Gracia, con cielo algo nublado, temperaturas elevadas y ráfagas intensas durante la tarde.
 
Sociedad31 de marzo de 2026SNSN
clima tiempo bueno despejado ciudad

(Alta Gracia; SN) El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 31 de marzo una jornada mayormente estable en Alta Gracia, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 32 grados, mientras que la mínima fue de 22.

Durante el día no se esperan precipitaciones y el viento será protagonista, con velocidades entre 23 y 32 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, principalmente del sector norte. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán sin cambios significativos.

Extendido

Para los próximos días, el panorama muestra cierta inestabilidad:

  • Miércoles: mínima de 21° y máxima de 31°, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias hacia la noche.
  • Jueves: se espera un aumento de la inestabilidad, con tormentas durante la madrugada y la mañana. Máxima de 31°.
  • Viernes: continúan las condiciones variables, con probabilidad de lluvias aisladas y una máxima de 32°.
  • Sábado: descenso de temperatura, con máxima de 27° y chaparrones durante la jornada.
  • Domingo: tiempo inestable, lluvias intermitentes y máxima de 21°.
  • Lunes: mejora el tiempo, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 31°.

El cierre de la semana estará marcado por un cambio en las condiciones, con lluvias y un descenso térmico hacia el fin de semana.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter
Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email