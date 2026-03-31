Tiempo en Alta Gracia: calor, viento y un martes arriba de los 30°

(Alta Gracia; SN) El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 31 de marzo una jornada mayormente estable en Alta Gracia, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 32 grados, mientras que la mínima fue de 22.
Durante el día no se esperan precipitaciones y el viento será protagonista, con velocidades entre 23 y 32 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, principalmente del sector norte. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán sin cambios significativos.
Extendido
Para los próximos días, el panorama muestra cierta inestabilidad:
Miércoles: mínima de 21° y máxima de 31°, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias hacia la noche.
Jueves: se espera un aumento de la inestabilidad, con tormentas durante la madrugada y la mañana. Máxima de 31°.
Viernes: continúan las condiciones variables, con probabilidad de lluvias aisladas y una máxima de 32°.
Sábado: descenso de temperatura, con máxima de 27° y chaparrones durante la jornada.
Domingo: tiempo inestable, lluvias intermitentes y máxima de 21°.
Lunes: mejora el tiempo, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 31°.
El cierre de la semana estará marcado por un cambio en las condiciones, con lluvias y un descenso térmico hacia el fin de semana.
Tras la caída de un árbol sobre un vehículo en la costanera, el municipio avanzará con tareas de poda preventiva. Defensa Civil advirtió sobre el impacto de las lluvias acumuladas en la estabilidad del arbolado.
Una piedra de gran tamaño cayó sobre calle San Martín, en la zona de Isla, y obligó a interrumpir el paso, Desde la comuna advierten por posibles nuevos desprendimientos y piden extremar la precaución.