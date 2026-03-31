El alto "Riesgo País" es Milei y la guerra

El presidente Javier Milei, el 09/03/26, en la Yeshiva University de Nueva York, pronunció un discurso, en el que afirmó que Irán es “enemigo” de Argentina. A su vez, agregó, que tiene una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel, por tanto, su país, se encuentra alineado formalmente con dichos estados, en la agresión militar contra Irán. Acotó, “vamos a ganar la guerra” y está “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”.

Luego Milei, el 17/03/26, en el acto de recordación por los 34 años del atentado a la Embajada de Israel, en Argentina, en su discurso oficial dijo, “tanto el atentado a la Embajada, como el de la AMIA, intentaron cercenar, mediante el terror, la claridad moral de nuestro pueblo. Claridad moral sin la cual se pierde el respeto por la dignidad de la persona, la libertad y el respeto por la vida”. Y agregó “Argentina mantiene una posición clara: Israel es un aliado estratégico, de nuestro país. Nos unen valores compartidos y la convicción de que la libertad, la democracia y el respeto por la vida deben ser defendidos sin ambigüedades”. Además, sostuvo que, “en política interior como exterior, tenemos un norte claro: la moral como política de Estado ... La base de estos valores es oponer la verdad a las mentiras”.

Descaro mentiroso de Milei

Las posturas del presidente Milei son descaradamente mentirosas, ya que se platea como defensor de “la dignidad de la persona, la libertad y el respeto por la vida”, con lo que nadie puede discrepar, porque está en la esencia de nuestros valores como pueblo. Sin embargo, acaba de hacer votar a Argentina en la ONU, en contra de la declaración por la que se categorizó a la esclavitud en África como un delito de lesa humanidad. Propuesta ésta avalada por la mayoría de los estados del mundo, pero Milei, siguiendo en ello la postura de sus dos aliados USA e Israel, hizo votar negativamente.

Además, Milei hace confundir pueblo judío, hebreo e israelí como si fuera lo mismo que la política de su declarado amigo el primer ministro de Israel Benjamín Netanyau. Ministro, contra el cual las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional han acusado de llevar a cabo un “genocidio contra el pueblo palestino”, delito de lesa humanidad, que a la fecha continúa. Por ello, la Corte Internacional le ha imputó penalmente a Netanyau como responsable de haber cometido, respecto del pueblo palestino, “crímenes de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos".

Tampoco nada ha dicho Milei de la agresión de USA a la escuela primaria Shajare Teyebé de Mirab, al sur de Irán, el 28/02/26, con misiles de largo alcance y subsónicos Tomahawk, utilizado por la Armada de EE.UU. para ataques de precisión a tierra. El ataque fue cruel y doble, uno primero, que dio de lleno en la escuela y el segundo, cuando rescatistas y familiares acudieron al lugar. La escuela fue atacada durante un día lectivo, en horas de clase, en los primeros instantes de la guerra.​ UNICEF confirmó, que al menos 168 personas murieron y la gran mayoría niñas de entre siete y doce años.

Mientras tanto Milei, que ha sostenido que se debe respetar la vida, sin embargo, está produciendo en el país un verdadero genocidio por goteo de los mayores adultos y discapacitados, atento el deterioro sistemático en los haberes jubilatorios, imposibilitando el acceso a alimentos, a medicamentos esenciales, a la atención médica adecuada y a la calidad de vida, afectando en ello derechos humanos básicos, como la salud, la alimentación, la vivienda y la dignidad de las personas en general.

A su vez, mal puede hablar el presidente que la moral es su política de Estado, con los escándalos penales que rodean la gestión gubernamental, como las causas por la estafa $LIBRA, de las coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), el caso Adorni -dádivas y enriquecimiento ilícito-, y otras.

¡Qué dignidad, libertad, respeto a la vida y moralidad que dice defender Milei!

Actos de guerra sin autorización del Congreso

Mientras tanto, el canciller argentino Pablo Quirno no negó que Argentina podría intervenir y mandar buques de la Armada a la guerra contra Irán, y sostuvo que, "está claro de qué lado vamos a estar”.

Esta declaración se suma a la del secretario de Comunicación Javier Lanari, quien afirmó que la Argentina dará “cualquier ayuda” que necesite Estados Unidos en la guerra.

Cabe recordar que la Constitución Nacional establece, que es el Congreso de la Nación el único cuerpo facultado para declarar la guerra y permitir la salida de fuerzas nacionales fuera del territorio, (art. 75 inc. 25 y 28 de la CN).

Sin embargo, el gobierno pretendería justificar su participación en el conflicto de Medio Oriente, en un Convenio firmado en Bahrein, en septiembre de 2024, por funcionarios menores del gobierno y también a espalda del Congreso. En el Convenio nulo, se estableció la incorporación de Argentina a la Fuerza Marítima Combinada, que opera en el Golfo Pérsico.

Irán amenaza

A su vez, el diario Tehran Times, medio gráfico que opera como vocero oficial del gobierno iraní, aseguró que Milei ha cruzado “una línea roja imperdonable” e "Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino” y “debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad".

Mala praxis presidencial

El accionar ilegítimo del presidente es un acto gravísimo, efectuado sin la debida autorización del Congreso, por el que nos implica en una guerra y habilita a la posibilidad de poder se objetivo de atentados de diversos tipos.

Cabe recordar que el expresidente Carlos Menem hizo participar a Argentina en la Guerra del Golfo (1990-1991), en el “Operativo Alfil”, enviando buques de la Armada y personal militar, alineándose con U.S.A. contra Irak. Al respecto, el exdirector de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Elbaum dijo, que "Menem nos involucró en el conflicto de la Guerra del Golfo, que llevo directamente a la responsabilidad de ambos atentados de 1992 (embajada de Israel) y 1994 (AMIA)", (ver artículo de Agustino Fontevecchia, 15/02/21, Perfil). O sea, los atentados fueron, como los sostiene Elbaum, una consecuencia de una actuación, sin autorización del Congreso, por parte del presidente Menem, que trajo graves consecuencias inaceptables. Hay que determinar claramente los responsables inmediatos de los atentados antes referidos, como también la responsabilidad que tuvieron quienes, como Menem, hicieron intervenir al país en una guerra, sin autorización del Congreso Nacional, donde está representado su pueblo, que tiene que poder evaluar las consecuencias del accionar en la situación.

Ahora, no se puede permitir que se repita la historia.

Urgente intervención del Congreso

Atento lo referido, el Congreso de la Nación deberá abocarse, con urgencia, en el tema y declarar la ilegalidad del accionar presidencial, bajo pena de quedar, por omisión, también, como responsable de las consecuencias del actuar indebido.

Asimismo, la Cámara de Diputados deberá iniciar los trámites, para el juicio político, por mal desempeño del presidente Milei.