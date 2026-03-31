La batalla cultural: libertarios vuelven a usar el síndrome de Down como insulto

(Buenos Aires; SN) Un nuevo episodio de expresiones discriminatorias volvió a poner en el centro de la polémica a referentes vinculados a La Libertad Avanza, luego de que un comunicador utilizara el síndrome de Down como agravio contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El hecho ocurrió durante una emisión del canal digital Carajo Stream, donde Alejandro Sarubbi Benítez, en su programa “La Trinchera”, calificó a Kicillof como “gigantísimo retrasado mental”. En ese contexto, además, se exhibió una imagen del mandatario provincial alterada con inteligencia artificial, modificando su rostro para asemejarlo a una persona con síndrome de Down.

Las expresiones generaron rechazo por el uso de términos históricamente considerados ofensivos hacia personas con discapacidad, al tiempo que reavivaron cuestionamientos sobre el discurso de sectores libertarios en el debate público.

Antecedentes y advertencias

No se trata de un hecho aislado. En reiteradas ocasiones, Sarubbi Benítez utilizó expresiones similares para referirse a dirigentes políticos. Incluso, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina había emitido comunicados en los que le solicitó cesar con ese tipo de discurso

“Se trata de un discurso que refuerza estigmas, que legitima la burla y que niega la dignidad de miles de personas y familias”, advirtió la organización en uno de sus pronunciamientos.

Sin embargo, según se consignó, tras recibir cuestionamientos públicos, el comunicador volvió a responder con términos ofensivos, profundizando la controversia.

Contexto político y tensiones

Las declaraciones se dieron en medio de una editorial crítica hacia la postura de Kicillof respecto al fallo de la Justicia de Estados Unidos en la causa vinculada a la nacionalización de YPF, una decisión que el gobierno bonaerense valoró como resultado de la estrategia adoptada durante la expropiación de la empresa.

Desde sectores oficialistas, en tanto, se atribuyó el resultado a la gestión del presidente Javier Milei y su vínculo con Estados Unidos, lo que generó un nuevo cruce político.

Discapacidad en el centro del debate

El episodio también se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos hacia políticas y discursos oficiales vinculados a la discapacidad. Distintas voces señalaron recortes en el área y falta de financiamiento para programas específicos.

En paralelo, la Agencia Nacional de Discapacidad se encuentra bajo investigación judicial por presuntas irregularidades, mientras que el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había protagonizado controversias previas por declaraciones sobre pensiones por discapacidad.

El uso reiterado de términos ofensivos y la falta de rectificación pública volvieron a encender el debate sobre los límites del discurso político y el impacto social de este tipo de expresiones.