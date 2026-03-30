Anisacate: histórica participación en elecciones de la cooperativa y triunfo del oficialismo

(Anisacate; SN) Con una participación inédita, la cooperativa de electricidad que presta servicios en la región realizó este sábado sus elecciones de delegados, donde el oficialismo logró una amplia victoria en la mayoría de los distritos.

El presidente de la entidad, Carlos Ríos, destacó que la concurrencia sorprendió incluso a la organización. “En los 70 años que tiene la cooperativa jamás hubo una afluencia tan grande de gente”, afirmó, y señaló que en algunos puntos incluso debieron salir a buscar más sobres ante la cantidad de votantes.

Según precisó, participaron alrededor de 800 asociados, una cifra muy superior a la habitual en este tipo de instancias, donde históricamente asistían entre 20 y 30 personas. “Me tocó hacer media hora de cola para votar”, ejemplificó.

Resultados por distrito

De acuerdo a los datos relevados, el oficialismo —identificado como Comunidad Cooperativa— se impuso en la mayoría de los distritos. En el distrito 1 ganó por 134 votos contra 108, mientras que en el distrito 2 la diferencia fue aún mayor, con una tendencia cercana al 70% de los sufragios.

La única derrota se registró en el distrito 3, donde la lista opositora se impuso por 18 votos. Según indicó Ríos, en ese sector —que comprende zonas como Los Talas— hubo una fuerte incidencia política local.

En el distrito 4, la lista opositora fue impugnada por no cumplir con los requisitos establecidos, mientras que en el distrito 5 el oficialismo se quedó con la representación al presentarse como lista única.

El rol de los delegados

El sistema de delegados, explicó el presidente, permite representar a los socios en la Asamblea, donde se definen cuestiones centrales como la continuidad de autoridades, la aprobación de balances y los proyectos de gestión.

“El delegado es un nexo, una especie de concejal de los socios durante el año que dura el cargo”, señaló. En total, serán más de 40 delegados titulares, junto a suplentes y avales, quienes tendrán la responsabilidad de canalizar las demandas y representar a los asociados.

Balance y agradecimientos

Más allá de los resultados, Ríos interpretó la alta participación como una señal de respaldo al trabajo que viene realizando la conducción. “La gente expresó la voluntad de que se siga trabajando en esta línea”, sostuvo.

Finalmente, el dirigente agradeció especialmente a quienes participaron del proceso electoral. “Los delegados han hecho un trabajo monumental. Son los artífices de esta elección y de acercar la cooperativa a la gente”, concluyó.