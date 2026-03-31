Guerra: Irán descarta negociar y busca imponer condiciones en el conflicto

(Teherán, Washington y Bagdag; SN).- El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyyed Abbas Araqchi, afirmó que su país mantiene intercambios de mensajes con Estados Unidos, pero descartó que exista una instancia de negociación formal.

Según declaraciones difundidas por Al Jazeera, el funcionario señaló que las comunicaciones se realizan por canales directos e indirectos, incluso a través de países de la región, y consisten en advertencias o respuestas a planteos previos.

En esa línea, remarcó que todos los contactos se desarrollan bajo la órbita del Ministerio de Asuntos Exteriores y con supervisión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. También indicó que existen vínculos entre instituciones de seguridad.

Araqchi sostuvo que Irán no respondió a propuestas estadounidenses ni presentó condiciones propias. Aclaró que no existe una decisión adoptada para iniciar negociaciones.

El canciller definió que la posición de Teherán apunta a un “cese total de la guerra” en la región. Planteó como condiciones centrales la garantía de que no se repitan ataques y el pago de indemnizaciones.

También afirmó que Irán está preparado para una confrontación terrestre. Señaló que espera que no se produzcan errores de cálculo por parte de los actores involucrados.

Indicó que Irán no inició la guerra y sostuvo que sus acciones se enmarcan en la legítima defensa. Añadió que los ataques se dirigen exclusivamente contra bases y activos estadounidenses en la región, y descartó acciones contra países considerados aliados en la costa del Golfo Pérsico.

En relación con la situación en el estrecho de Ormuz, Araqchi indicó que se encuentra abierto, aunque restringido para países en conflicto con Irán. Aseguró que existen medidas para garantizar la circulación de embarcaciones de países considerados aliados.

También se refirió a los vínculos con países vecinos. Reconoció dificultades para construir confianza, pero expresó que existen expectativas de recomposición de las relaciones en el futuro.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que su país negocia “con bombas” y llamó a Irán a firmar un acuerdo de paz o enfrentar una escalada de ataques. También sostuvo que se produjo un cambio de régimen en Irán y que el objetivo central es alcanzar un acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a la cadena NBC que la guerra “está llegando a su fin”. Afirmó que las operaciones avanzan de manera favorable y expresó expectativa por un cierre próximo del conflicto, sin precisar plazos. Además, cuestionó a aliados europeos por su nivel de participación.

Desde el medio iraní Rubika se insistió en que el escenario actual no implica negociaciones, sino un intercambio de mensajes en distintos niveles.

En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos en Arabia Saudita. Según informó CNN, advirtió sobre posibles amenazas contra hoteles, empresas e instituciones vinculadas a ese país. También ordenó a parte de su personal permanecer en resguardo y dispuso la salida de trabajadores no esenciales.

En el plano regional, el medio Al-Monitor informó sobre el secuestro de la periodista estadounidense Shelly Kittleson en Bagdad. El Ministerio del Interior de Iraq indicó que fuerzas de seguridad iniciaron un operativo para localizar a los responsables y asegurar su liberación.

El gobierno estadounidense señaló que sigue el caso y que trabaja con autoridades iraquíes. Desde el Departamento de Estado afirmaron que la seguridad de sus ciudadanos constituye una prioridad.

El conflicto también impacta en el plano económico. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los cuatro dólares por galón, el nivel más alto desde 2022, en un contexto marcado por tensiones en el suministro energético.