Apps de transporte: “Como cualquier empresa, deben cumplir con la regulación local”

(Alta Gracia; SN) En un contexto de tensión y reclamos por parte de conductores de aplicaciones de transporte, el presidente del Concejo Deliberante de Alta Gracia, Duilio Silva, defendió la ordenanza vigente y aseguró que la normativa “busca proteger al usuario y al trabajador local”.

El encuentro se realizó este martes al mediodía en la explanada del Museo de la Estancia, donde choferes expresaron su preocupación por distintos puntos de la regulación, en una discusión que por momentos fue acalorada, aunque luego derivó en una instancia de diálogo.

Registro, control y seguridad

En dialogo con Siempre Radio, Silva remarcó que la ordenanza tiene como eje central la formalización de la actividad. En ese sentido, Silva explicó que se exige a los conductores cumplir con requisitos básicos como antecedentes, licencia de conducir, seguro y condiciones del vehículo.

“Lo que buscamos es que el Estado municipal sepa quiénes están prestando este servicio”, sostuvo el funcionario, al tiempo que subrayó la importancia de crear un registro obligatorio.

La normativa ya está vigente y establece un plazo de 60 días para que los trabajadores se inscriban. Mientras tanto, el municipio inició un proceso de notificación e información para avanzar en su implementación.

El reclamo de los choferes

Uno de los principales puntos de conflicto gira en torno a la falta de claridad sobre el registro y el futuro de las empresas internacionales que operan en la ciudad.

“Como cualquier empresa que genera ganancias, deben cumplir con la regulación local”, planteó Silva, en referencia a plataformas como Uber, que aún no se habrían adecuado completamente a la ordenanza.

Además, los conductores manifestaron inquietud por la situación de trabajadores provenientes de otras localidades. Desde el municipio aclararon que podrán ingresar a la ciudad, pero con limitaciones.

“El objetivo es resguardar el trabajo local”, insistió el presidente del Concejo, al explicar que los viajes dentro de la ciudad deberán ser realizados por choferes registrados en Alta Gracia.

Un equilibrio en disputa

Silva reconoció el contexto económico que empuja a muchos vecinos a volcarse a este tipo de actividad, pero remarcó que la regulación apunta a generar condiciones equitativas.

“Nadie va a perder el trabajo. Pueden seguir trabajando, pero cumpliendo requisitos que son necesarios para transportar personas”, afirmó.

Si bien la reunión no dejó definiciones concretas ni modificaciones inmediatas, ambas partes acordaron continuar el diálogo. Desde el municipio insistieron en que la ordenanza no busca restringir la actividad, sino ordenarla.