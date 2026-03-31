Exportación: Chile bloqueó carne argentina y crecen las alertas por el desmantelamiento del Senasa

(Buenos Aires; SN; con información de LPO) El endurecimiento de controles sanitarios por parte de Chile sobre productos argentinos encendió nuevas alarmas en el sector agroexportador, en medio de cuestionamientos por el debilitamiento del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria impulsado por el Gobierno nacional.

Según trascendió, semanas atrás el país trasandino bloqueó el ingreso de carne argentina y reforzó de manera inusual los controles sobre toda la cadena productiva, desde frigoríficos hasta transporte y condiciones de almacenamiento. “Están revisando todo como nunca antes”, señalaron fuentes del sector.

La decisión no aparece aislada. Se suma al reciente rechazo de exportaciones por parte de China, que suspendió compras a un frigorífico argentino por la detección de sustancias prohibidas, y a observaciones de la Unión Europea sobre productos agroindustriales.

Dudas sobre los controles

En el centro del problema aparece la política de desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, que incluyó recortes y modificaciones en los sistemas de control sanitario.

Desde el sector advierten que el organismo dejó de actualizar registros clave y redujo mecanismos de trazabilidad, lo que impacta directamente en la confianza de los mercados internacionales.

“El riesgo no es un embarque rechazado, es que Argentina pierda reputación sanitaria”, advirtieron fuentes vinculadas a la actividad.

Antecedentes y señales de alerta

El conflicto con Chile tiene antecedentes recientes. En 2025, el país vecino ya había suspendido importaciones de carne patagónica tras cambios en las condiciones sanitarias argentinas que habilitaron el ingreso de carne con hueso a zonas libres de aftosa.

Si bien luego se reanudaron parcialmente las compras, los controles nunca volvieron a su nivel previo y en las últimas semanas se intensificaron.

Chile mantiene desde hace décadas un estatus sanitario estricto, libre de aftosa sin vacunación, lo que obliga a aplicar criterios rigurosos ante cualquier cambio en países proveedores.

Impacto en el sector

La acumulación de incidentes comenzó a generar preocupación en la cadena agroexportadora. Productores y especialistas advierten que la pérdida de confianza puede derivar en mayores restricciones, costos adicionales y pérdida de mercados.

“El comercio internacional funciona sobre la base de la confianza. Si no se puede garantizar cómo se certifica un producto, el problema deja de ser un envío puntual y pasa a ser todo el sistema”, resumieron desde el sector.

En paralelo, crecen las críticas por el silencio de las principales entidades rurales, que hasta el momento evitaron pronunciamientos públicos contundentes.

Un problema estructural

El trasfondo es más profundo: los controles sanitarios no son un trámite administrativo sino una condición esencial para exportar. En un contexto global donde los países endurecen sus exigencias, cualquier señal de relajamiento puede ser utilizada como barrera para frenar importaciones.

En ese escenario, especialistas advierten que las decisiones adoptadas podrían tener consecuencias a largo plazo. “La credibilidad sanitaria lleva años construirla y se puede perder en poco tiempo”, señalaron.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene su política de desregulación, en un contexto donde los primeros impactos comienzan a reflejarse en los mercados internacionales.