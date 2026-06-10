Tras la fiesta de Belgrano, Talleres apuesta millones al plan Sampaoli

Jorge Sampaoli, un DT de máxima jerarquía que buscará encender la esperanza en Talleres.



(Córdoba; SN, con información propia y de NA).- Talleres oficializó este miércoles la contratación de Jorge Sampaoli como nuevo director técnico del primer equipo, en una decisión que busca reencauzar el proyecto deportivo luego de una temporada marcada por la frustración de la eliminación a manos de Belgrano y la posterior consagración del conjunto celeste como el primer club cordobés en ganar un campeonato de la máxima categoría de la AFA.

El ex entrenador de la Selección argentina firmó contrato hasta diciembre de 2027 y tendrá su primera experiencia al frente de un equipo en la máxima categoría del fútbol argentino.

Sampaoli llegará acompañado por Pablo Fernández y Marcos Fernández como preparadores físicos, además de Diogo Meschine Alves como asistente técnico. Todo el cuerpo técnico se presentará este jueves junto al plantel profesional en el inicio de la pretemporada para afrontar el segundo semestre del año.

La institución anunció la incorporación a través de sus canales oficiales y destacó la decisión del entrenador de aceptar el desafío deportivo.

“La Comisión Directiva valoró especialmente la decisión de Jorge Sampaoli de elegir a Talleres”, expresó el club en un comunicado. Además, señaló que “la llegada de Sampaoli ratifica la voluntad del club de asumir desafíos, incorporando un entrenador de trayectoria internacional, liderazgo reconocido y fuerte personalidad competitiva”.

Aunque la cifra no fue difundida oficialmente, trascendió que se trata de la contratación más cara de un director técnico en toda la historia de Talleres.

Un recorrido internacional

Sampaoli, de 66 años, viene de dirigir al Atlético Mineiro de Brasil, donde asumió en septiembre de 2025 y dejó su cargo en febrero de este año tras una campaña que incluyó la derrota en la final de la Copa Sudamericana ante Lanús.

Su trayectoria lo ubica entre los entrenadores sudamericanos más reconocidos de las últimas décadas.

Al frente de la selección de Chile escribió una de las páginas más importantes de la historia del fútbol trasandino al conquistar la Copa América 2015, el primer título internacional absoluto de “La Roja”. También llevó al combinado chileno hasta los octavos de final del Mundial de Brasil 2014.

Con la Selección argentina asumió en la etapa decisiva de las Eliminatorias para Rusia 2018 y logró la clasificación mundialista, aunque el equipo fue eliminado en octavos de final por Francia.

A nivel de clubes, inició su carrera en el ascenso argentino con Argentino de Rosario y desarrolló una extensa trayectoria en Perú, Ecuador y Chile. Su etapa más exitosa llegó en Universidad de Chile, donde conquistó tres campeonatos locales consecutivos y la Copa Sudamericana 2011.

También dirigió en Europa al Sevilla de España y al Olympique de Marsella de Francia, mientras que en Brasil estuvo al frente de Santos, Flamengo y Atlético Mineiro, con el que obtuvo el Campeonato Mineiro en 2020.

Con su llegada, Talleres apuesta por un entrenador de renombre internacional para reposicionarse en el plano local y continental, en una etapa que buscará dejar atrás uno de los golpes deportivos más sensibles de los últimos años.