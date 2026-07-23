Clausura LPF: el campeón juega en Alberdi ante Rosario Central, hora y TV

(Córdoba; SN) – Después de la pausa por el Mundial, la pelota vuelve a rodar en el fútbol argentino. Belgrano debutará este jueves en el Torneo Clausura y lo hará ante su gente, con la presentación del equipo que conquistó el Apertura 2026.

El encuentro frente a Rosario Central comenzará a las 19:30 en el estadio Julio César Villagra, contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y será televisado por TNT Sports Premium. Germán Delfino estará a cargo del VAR.

Será el primer partido oficial del Pirata en Córdoba después de la consagración del pasado 24 de mayo, cuando derrotó 3-2 a River en el estadio Mario Alberto Kempes. El título también le permitió asegurar su participación en la Copa Libertadores 2027.

La dirigencia prepara un recibimiento especial para reconocer al plantel campeón. Durante la previa se proyectarán videos de la campaña y se espera un Gigante de Alberdi colmado para el comienzo de un nuevo desafío.

La misma base para defender el título

Belgrano comenzará el Clausura sin incorporaciones y con la decisión de sostener la estructura que se quedó con el primer torneo del año.

Ricardo Zielinski tiene disponibles a los principales jugadores del plantel. Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Leonardo Morales completaron la pretemporada y están en condiciones de formar parte del equipo titular.

El Pirata afrontará el segundo semestre con tres objetivos: defender el campeonato, continuar en carrera en la Copa Argentina y prepararse para su regreso al torneo continental.

Aunque el mercado de pases permanecerá abierto hasta el 31 de julio, desde la dirigencia señalaron que no está previsto realizar grandes esfuerzos económicos. El club solamente avanzaría por un refuerzo si aparece una oportunidad que se ajuste a sus necesidades.

Central llega con Di María y caras nuevas

Rosario Central desembarcará en Córdoba con Ángel Di María como principal figura y con cuatro incorporaciones: Franco Cervi, Tomás Badaloni, Sebastián Zaracho y el arquero Axel Werner.

De los refuerzos, Badaloni sería el único que comenzaría el partido como titular. El conjunto dirigido por Jorge Almirón buscará mejorar los 28 puntos obtenidos durante el Apertura y sumar en la tabla anual, mientras también se prepara para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores.

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.

DT: Ricardo Zielinski.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Tomás Badaloni.

DT: Jorge Almirón.

Hora: 19:30.

Estadio: Julio César Villagra.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Germán Delfino.

La programación fue confirmada por la Liga Profesional de Fútbol.