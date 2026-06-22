Alta Gracia: allanaron una casa de Don Bosco por presunta venta de drogas

(Alta Gracia; SN) Un hombre de 34 años fue detenido en la ciudad de Alta Gracia acusado de comercializar estupefacientes. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) luego de una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas recibidas a través de la línea gratuita 0800-888-8080 del Ministerio Público Fiscal.

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle San Juan al 100, en barrio Don Bosco. Durante el operativo, los investigadores secuestraron dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a la causa.

Según informó la FPA, las tareas investigativas permitieron establecer que el sospechoso operaba de manera individual y realizaba la venta de drogas desde su domicilio. Además, se determinó que recibía pagos tanto en efectivo como mediante transferencias a billeteras virtuales.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno, el detenido fue trasladado a sede judicial junto con los elementos secuestrados.

Como resultado del procedimiento, también quedó desarticulado un punto de venta de estupefacientes que funcionaba en el inmueble allanado.