Alta Gracia: llega "Los Domingos", la gran ganadora de los Premios Goya 2026

"Los Domingos" se proyectará este 28 de junio en el Cineclub Casero.

(Alta Gracia; SN) La película española "Los Domingos", principal ganadora de los Premios Goya 2026, se proyectará este domingo a las 18 en el Cineclub Casero, Emilio Zola 442.

Dirigida y escrita por Alauda Ruiz de Azúa, la producción fue la gran ganadora de la última edición de los premios de la Academia de Cine de España al obtener cinco estatuillas, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original, consolidándose como una de las obras más reconocidas del cine español reciente.

El film sigue la historia de Ainara, una joven de 17 años, brillante estudiante y huérfana de madre, que desconcierta a su familia al anunciar que desea ingresar a un convento de clausura. La decisión pone en crisis los proyectos que sus allegados imaginaban para ella y abre un profundo debate sobre la fe, la libertad y las expectativas familiares.

Mientras su padre opta por mantenerse distante frente a la noticia, una de sus tías interpreta que la adolescente está siendo influenciada por la Iglesia. A partir de ese conflicto, la película explora las tensiones entre las convicciones personales y las presiones del entorno.

Estrenada en España el 24 de octubre de 2025, Los Domingos tiene una duración de 1 hora y 57 minutos, con fotografía de Bet Rourich y producción de Sayaka Producciones y Encanta Films.

La función será este domingo a las 18, con entrada general de $8.000, mientras que los socios del espacio tendrán acceso libre. El ingreso será por orden de llegada y sin reservas previas.