Alta Gracia: Kurosawa y Mifune, el nacimiento de un dúo inmortal del cine japonés

"El ángel ebrio" (1948), de Akira Kurosawa, protagonizada porf Toshiro Mifune.

(Alta Gracia; SN).- El Cineclub Casero volverá a abrir sus puertas a los grandes clásicos del séptimo arte con la proyección de El ángel ebrio (Yoidore tenshi), la película de Akira Kurosawa que en 1948 dio origen a una de las sociedades creativas más trascendentes de la historia del cine junto al actor Toshiro Mifune.

La función se realizará el jueves 6 de agosto, a las 16, en la sede del cineclub, ubicada en Emilio Zola 442, en Alta Gracia.

Ambientada en el Tokio devastado de la posguerra, la película narra la compleja relación entre un médico alcohólico y un joven gánster enfermo de tuberculosis, dos personajes atrapados por la violencia, la culpa y la búsqueda de redención en un país que intenta reconstruirse tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial.

Con una puesta en escena innovadora para su época y una profunda mirada sobre las contradicciones humanas, El ángel ebrio es considerada una de las primeras grandes obras maestras de Kurosawa. Pero, además, marcó el inicio de una colaboración artística que se extendería durante más de una década y daría vida a títulos fundamentales como Rashomon, Los siete samuráis, Trono de sangre, Yojimbo y La fortaleza escondida.

La química entre Kurosawa y Mifune redefinió el cine japonés y tuvo una influencia decisiva en generaciones de realizadores de todo el mundo, convirtiéndose en una referencia obligada para la historia del cine.

La película, de 98 minutos de duración, está clasificada como AM13 y podrá disfrutarse en pantalla grande, una experiencia especialmente recomendada para apreciar la potencia visual y narrativa del director japonés.

La entrada general tendrá un valor de 5.000 pesos, mientras que las personas asociadas al Cineclub Casero podrán ingresar de manera gratuita. No se requieren reservas: el ingreso será por orden de llegada.