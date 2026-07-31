Alta Gracia: el Festival Monumental Sierras abre con Gleyzer y música en vivo

"Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan", documental de Raymundo Glayzer (1974)

(Alta Gracia; SN) – El Festival Monumental Sierras comenzará a palpitar su quinta edición antes de la primera función oficial. Este domingo 2 de agosto, desde las 18, el Cine Teatro Monumental Sierras abrirá sus puertas para el lanzamiento del encuentro cinematográfico con una propuesta gratuita que combinará música en vivo, memoria y cine documental.

La actividad se desarrollará en el Pullman del cine y estará abierta a toda la comunidad. La apertura estará a cargo de las Orquestas Barriales, que darán inicio a una jornada pensada como punto de encuentro entre el público y uno de los eventos culturales más importantes de Alta Gracia.

Luego se proyectará "Me matan si no trabajo y si trabajo me matan: La huelga obrera en la fábrica INSUD", el cortometraje documental dirigido por Raymundo Gleyzer en 1974. La exhibición se enmarca en el cincuentenario del golpe cívico-militar de 1976 y recupera una de las obras más representativas del cine político argentino.

Con una duración de 20 minutos, el documental retrata la situación de los trabajadores metalúrgicos de la fábrica INSUD, afectados por la exposición al plomo y las deficientes condiciones laborales que provocaban numerosos casos de saturnismo. La película también registra una de las últimas apariciones públicas del diputado Rodolfo Ortega Peña, asesinado por la organización parapolicial Triple A pocos días después de finalizado el rodaje.

La presentación servirá además para anticipar la programación de la edición 2026 del Festival Monumental Sierras. Durante el encuentro se darán a conocer parte de la grilla de películas, invitados especiales y otras novedades que formarán parte del evento, previsto para mediados de agosto.

Desde la organización destacaron que el espíritu del festival trasciende las proyecciones y busca fortalecer el vínculo entre el cine y la comunidad. "Cada edición empieza mucho antes de la primera película. Empieza cuando una comunidad decide volver a encontrarse", señalaron en la convocatoria.

La cita será este domingo 2 de agosto, desde las 18 en el Cine Teatro Monumental Sierras, con entrada libre y gratuita.