El violeta se destiñe: Milei reemplaza libertarios por la vieja tropa amarilla

(Buenos Aires; SN).- Durante la campaña prometió terminar con "la casta". En el poder, sin embargo, Javier Milei parece haber encontrado que buena parte de esa casta era indispensable para gobernar. El último movimiento del Presidente —la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete tras la caída de Manuel Adorni— confirma una transformación que ya no puede explicarse como una excepción táctica: el gobierno que nació vestido de violeta empieza a teñirse definitivamente de amarillo.

No se trata solamente de un cambio de nombres. Es una modificación del ADN político de la gestión.

Los primeros meses del gobierno estuvieron dominados por dirigentes surgidos del propio universo libertario, economistas mediáticos y dirigentes sin experiencia en la administración nacional. La promesa era construir un gobierno "nuevo", libre de los vicios de la política tradicional.

Dos años y medio después, el experimento parece agotado.

La caída de Manuel Adorni, uno de los rostros más representativos del mileísmo, deja una postal elocuente. El funcionario que simbolizaba el discurso libertario termina reemplazado por Diego Santilli, uno de los principales dirigentes formados dentro del PRO y hombre de extrema confianza de Mauricio Macri durante años.

La lista de reemplazos y desplazamientos comienza a adquirir volumen.

Diana Mondino dejó la Cancillería.

Guillermo Francos abandonó la Jefatura de Gabinete.

Lisandro Catalán salió del Ministerio del Interior.

Mariano Cúneo Libarona también perdió su lugar en el gabinete.

Ahora fue el turno de Adorni.

En paralelo, los cuadros provenientes del macrismo ocupan cada vez más espacios de poder.

Patricia Bullrich creció desde el Ministerio de Seguridad, ahora gravita en el Senado y se convirtió en una de las dirigentes con mayor influencia política del oficialismo,a punto de desadiar al propio Presidente.

Luis Petri y Federico Sturzenegger son otros de los nombres de "la casta" sumados al gobierno.

Luis Caputo continúa siendo el verdadero arquitecto económico del Gobierno.

Y ahora Santilli desembarca en la coordinación política de toda la administración nacional.

La paradoja resulta inevitable.

Durante años Milei construyó su liderazgo denunciando precisamente a esos dirigentes como parte del sistema que había llevado al país al fracaso.

Los llamó "casta".

Los acusó de vivir del Estado.

Los presentó como responsables de décadas de decadencia argentina.

Hoy son ellos quienes ocupan algunos de los despachos más importantes de la Casa Rosada.

La explicación oficial habla de gobernabilidad, experiencia y construcción parlamentaria.

Pero políticamente el costo es otro.

Cada salida de un referente libertario y cada incorporación de un dirigente del PRO diluyen el relato fundacional de La Libertad Avanza.

El Gobierno conserva el discurso antisistema, aunque cada vez se parece más al sistema que prometía reemplazar.

No es casual que las figuras propias vayan desapareciendo mientras sobreviven quienes provienen de la política tradicional.

Los dirigentes con mayor recorrido institucional son justamente aquellos a quienes Milei había convertido en blanco de sus críticas durante la campaña.

La designación de Santilli puede interpretarse como una decisión pragmática.

También como un reconocimiento implícito.

Después de dos años y medio de gestión, el Presidente parece haber llegado a una conclusión incómoda para su propio relato: la experiencia política que despreciaba terminó siendo el principal sostén de su gobierno.

El color del poder también comunica.

Y hoy el gabinete nacional exhibe una imagen difícil de ignorar.

El violeta ya no domina la escena.

Cada vez hay más amarillo en la foto.