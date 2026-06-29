Venezuela: confirman seis argentinos muertos tras los terremotos

(Caracas; SN) A cinco días de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, el Gobierno argentino confirmó que seis ciudadanos argentinos murieron como consecuencia del desastre, mientras continúa la búsqueda de otras siete personas cuyo paradero todavía no pudo ser establecido.

La información fue difundida por el canciller Pablo Quirno, quien detalló que una misión consular humanitaria ya se encuentra trabajando en territorio venezolano para asistir a la comunidad argentina afectada.

Según explicó el funcionario a través de su cuenta de X, el operativo tiene como objetivo relevar las necesidades de asistencia de los argentinos, documentar a quienes lo requieran, colaborar con la búsqueda de personas desaparecidas y acompañar tanto a los heridos como a las familias de las víctimas fatales.

El operativo argentino

Hasta el momento, la Cancillería informó que recibió 215 solicitudes de asistencia a través de correo electrónico y teléfonos de emergencia.

Además, de las siete búsquedas de paradero iniciadas, cuatro personas ya fueron localizadas, mientras continúan los trabajos para encontrar a las restantes.

El balance oficial también da cuenta de:

6 argentinos fallecidos.

1 persona hospitalizada.

5 situaciones de vulnerabilidad , correspondientes a tres grupos familiares con niños y dos personas adultas.

Un menor de edad no acompañado o en situación de vulnerabilidad.

Cuatro trámites de documentación de emergencia y autorizaciones para salir de Venezuela.

La misión también prevé realizar visitas consulares a ciudadanos argentinos que permanecen detenidos en ese país.

Emergencia humanitaria

El Gobierno argentino habilitó además un teléfono de emergencia para familiares y ciudadanos que necesiten asistencia en Venezuela: +58 414-2387145.

Según informó la Cancillería, también se recibieron 34 llamados de personas e instituciones interesadas en enviar ayuda humanitaria para colaborar con las víctimas del desastre.

Más de 1.450 muertos

Mientras avanzan las tareas de rescate, el último balance oficial elevó a 1.450 la cifra de personas fallecidas por los dos terremotos registrados el miércoles pasado.

Además, las autoridades venezolanas informaron que ya son 3.150 los heridos y 12.721 las familias damnificadas, en una de las peores tragedias naturales registradas en ese país en más de un siglo.