Mientras Milei escala la crisis con Brasil, China fortalece su alianza con Lula

(Buenos Aires; SN) – Mientras Javier Milei profundiza su enfrentamiento con el Gobierno de Brasil, China avanzó en el fortalecimiento de su alianza política y comercial con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los principales adversarios ideológicos del mandatario argentino en la región.

El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este lunes una conversación telefónica con Lula y manifestó la voluntad de ampliar la coordinación estratégica entre ambos países, tanto en el plano bilateral como dentro de organismos multilaterales.

La comunicación se produjo en medio de una crisis diplomática entre la Argentina y Brasil, luego de que Milei participara de un acto partidario en San Pablo y lanzara nuevos ataques contra Lula y las instituciones brasileñas.

Aunque el comunicado del Gobierno chino no menciona a Milei ni a la Argentina, la llamada expone el contraste entre dos estrategias de política exterior: mientras Brasil busca ampliar sus vínculos comerciales y políticos con China y el bloque de los BRICS, el Gobierno argentino profundiza su alineamiento con Estados Unidos y confronta con su principal socio regional.

China respaldó el lugar de Brasil

Durante la conversación, Xi sostuvo que China está dispuesta a reforzar la coordinación con Brasil y destacó los avances alcanzados en la construcción de una “comunidad de futuro compartido”.

Según el comunicado oficial chino, el mandatario también expresó su apoyo a Brasil para “salvaguardar su soberanía e independencia” y enfrentar injerencias externas.

La declaración se produce en un contexto marcado por diferentes focos de tensión internacional para el Gobierno brasileño, tanto con la Argentina como con Estados Unidos. Sin embargo, China no atribuyó expresamente esas palabras a ninguno de esos conflictos.

Xi planteó que ambos países, como integrantes relevantes del Sur Global, deben trabajar en la reforma de los organismos de gobernanza internacional, defender el multilateralismo y profundizar la cooperación dentro del BRICS ampliado.

Comercio, energía e inversiones

Lula destacó que el intercambio comercial bilateral alcanzó un récord histórico y propuso ampliar la cooperación con China en inteligencia artificial, energía y explotación de recursos minerales.

Además, invitó a las empresas chinas a aumentar sus inversiones en Brasil y diversificar los proyectos conjuntos. La estrategia busca atraer capital y tecnología hacia sectores considerados clave para el desarrollo económico brasileño.

Ambos mandatarios también coincidieron en reforzar la coordinación dentro de las Naciones Unidas y los BRICS, y cuestionaron las políticas de presión ejercidas por las grandes potencias.

Milei abrió una nueva crisis con Brasil

El acercamiento entre Lula y Xi coincidió con una fuerte escalada diplomática entre Brasilia y Buenos Aires.

Durante una visita privada a San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, Milei calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”. También atacó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien responsabilizó por impedirle visitar al expresidente Jair Bolsonaro.

Brasil respondió llamando a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. El canciller Mauro Vieira consideró que los dichos constituyeron una “provocación sin precedentes” en más de 200 años de relaciones bilaterales. Brasil analiza nuevas medidas diplomáticas.

La tensión adquiere una dimensión económica porque Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina. Hasta el momento, el Gobierno nacional negó que el enfrentamiento político pueda afectar el intercambio, aunque el retiro temporal del embajador brasileño muestra que el conflicto superó el terreno de las diferencias ideológicas.

Dos caminos para la región

La conversación entre Xi y Lula no puede interpretarse como una respuesta directa a Milei, pero sí muestra el escenario regional que se configura alrededor de la Argentina.

Brasil busca fortalecer su autonomía internacional mediante acuerdos con China, el BRICS y otros espacios multilaterales. Milei, en cambio, apuesta a una alianza prioritaria con Estados Unidos y con las fuerzas de derecha de la región, incluso cuando esa estrategia supone intervenir en la política interna de países vecinos.

Así, mientras el Gobierno argentino abre una crisis con su socio más importante del Mercosur, China aprovecha el escenario para consolidar su vínculo político, comercial y estratégico con Brasil.