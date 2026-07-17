Tras la bandera argentina, un diario británico pidió negociar por Malvinas

La improvisada bandera causó un efecto multiplicador que superó años de discurso en la ONU.

(Londres; SN, con información de NA) – La histórica posición británica de negarse a discutir la soberanía de las Islas Malvinas volvió a recibir cuestionamientos desde el propio Reino Unido. Esta vez fue el reconocido columnista Simon Jenkins, de The Guardian, quien sostuvo que Londres deberá "tarde o temprano" reabrir las negociaciones con la Argentina y advirtió que el archipiélago "no puede ser británico para siempre".

La columna fue publicada horas después de que los jugadores de la Selección argentina exhibieran una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Para Jenkins, aquel gesto deportivo debería servir como un llamado de atención para una dirigencia británica que, según afirma, continúa postergando un debate inevitable.

El periodista estableció además un paralelo con el reciente acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y España sobre Gibraltar. Si Londres pudo avanzar hacia una solución negociada en ese histórico diferendo territorial, se preguntó, ¿por qué no podría hacer lo mismo con las Malvinas?

Uno de los argumentos centrales de la columna apunta al costo económico de mantener el enclave colonial en el Atlántico Sur. Jenkins sostiene que ningún territorio heredado de la etapa imperial posee un derecho perpetuo a conservar su estatus actual y remarca que la defensa de las islas demanda a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras esterlinas por año.

Un debate que no es nuevo

No se trata de una postura aislada ni reciente. El propio Jenkins viene cuestionando desde hace años la política británica sobre Malvinas. Ya en 2022 calificó la soberanía británica como "un absurdo resabio imperial", recordó que antes de la guerra de 1982 Londres negociaba fórmulas de transferencia de soberanía con la Argentina y afirmó que mantener una fortaleza militar permanente en las islas carece de sentido político y económico.

En aquella oportunidad también recordó que la guerra significó para el Reino Unido un costo multimillonario y que, cuatro décadas después, el mantenimiento de la presencia militar continúa representando un gasto considerable para los contribuyentes británicos. Incluso citó estimaciones según las cuales, en determinados años, el costo de defensa equivalía a más de 20.000 libras por habitante del archipiélago.

Las críticas del columnista no se limitan al caso Malvinas. En otras publicaciones recientes cuestionó la persistencia de los últimos enclaves coloniales británicos y calificó como una "ilusión imperial" la decisión de seguir destinando recursos a territorios de ultramar mientras el Reino Unido enfrenta crecientes demandas sociales y presupuestarias. En ese contexto volvió a mencionar a las Malvinas como uno de los ejemplos más costosos de esa política.

Si bien la posición oficial del Gobierno británico permanece inalterable y continúa rechazando cualquier negociación sobre soberanía, la aparición de estas voces dentro de uno de los principales diarios del Reino Unido refleja que el debate sobre el costo político, económico y estratégico de sostener el enclave colonial comienza a instalarse nuevamente en sectores de la opinión pública británica.