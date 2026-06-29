"Es una persona honesta": tras la salida de Adorni, Milei insistió en defender su inocencia

(Alta Gracia; SN) La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete no modificó la postura de Javier Milei. Apenas horas después de aceptar su renuncia y anunciar una reestructuración en el Gabinete nacional, el Presidente volvió a respaldar públicamente a quien fue uno de sus colaboradores más cercanos y aseguró que continúa confiando plenamente en su inocencia.

"Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta", afirmó Milei durante una entrevista con La Nación+, en la que explicó que la decisión del exfuncionario de abandonar el cargo respondió al impacto que la investigación judicial y la exposición pública tuvieron sobre su entorno familiar.

Según el mandatario, Adorni optó por dar un paso al costado para proteger a su esposa y a sus hijos frente a las agresiones que, aseguró, comenzaron a intensificarse en los últimos meses.

"No se puede condenar a un hombre inocente"

Durante la entrevista, Milei cuestionó las críticas dirigidas al exjefe de Gabinete y sostuvo que no corresponde responsabilizar a una persona mientras no exista una sentencia judicial.

"¿Hay sentencia? No se puede condenar a un hombre inocente", expresó el Presidente.

Además, criticó a parte del periodismo, al que acusó de editar respuestas y de construir una cobertura injusta sobre el caso. Incluso aseguró que, si la Justicia finalmente demuestra la inocencia de Adorni, quedará expuesta una actuación que calificó como "horrible" por parte de algunos medios de comunicación.

El Gobierno reorganiza el Gabinete

Más allá del respaldo político al exfuncionario, Milei confirmó que el Gobierno avanzará con una nueva reorganización de su equipo.

El Presidente formalizó la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y anunció que volverá a unificar ese cargo con el Ministerio del Interior, una estructura que, según explicó, busca otorgarle al Ejecutivo "más músculo político" para fortalecer la relación con los gobernadores y mejorar la negociación parlamentaria.

Milei sostuvo que Santilli ya demostró capacidad de gestión durante su paso por el Ministerio del Interior y aseguró que su experiencia será clave para afrontar la nueva etapa del Gobierno.

Un respaldo que se mantiene

Las declaraciones del Presidente llegan apenas un día después de la salida de Adorni, quien dejó el cargo en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de un creciente desgaste político.

Pese a ese escenario, Milei dejó en claro que la renuncia no modificó su valoración personal sobre el exfuncionario y reiteró que mantiene intacta su confianza en quien fue uno de los principales voceros de su gestión y, posteriormente, jefe de Gabinete.