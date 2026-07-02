Córdoba: la Feria Infantil del Libro vuelve con más de dos semanas de actividades

(Córdoba; SN). La 16ª Feria Infantil del Libro Córdoba vuelve a convertirse en uno de los principales atractivos culturales de las vacaciones de invierno. Desde el 1 hasta el 19 de julio, el Centro Cultural Córdoba recibe a miles de niños, niñas y familias con una programación que combina literatura, teatro, música, narración oral, circo, cine, talleres y encuentros con escritores e ilustradores.

La propuesta mantiene el formato que la consolidó como uno de los eventos culturales infantiles más convocantes de la provincia. Durante casi tres semanas, el público podrá recorrer espacios de lectura, participar de actividades interactivas y asistir a funciones gratuitas especialmente pensadas para las infancias.

Las actividades se desarrollarán de lunes a sábado de 14 a 20, mientras que los domingos el predio abrirá de 11 a 20. En paralelo, el auditorio ofrecerá dos funciones diarias, a las 16 y 18, con entrada gratuita hasta completar la capacidad de 200 espectadores. Las ubicaciones podrán retirarse una hora antes de cada función.

Una programación que cambia todos los días

La Feria ofrecerá una agenda diferente en cada jornada. El escenario principal recibirá espectáculos de teatro, circo, música, cine, narración oral y títeres, mientras que el espacio Living de Letras concentrará presentaciones de libros, talleres y encuentros con autores.

Entre las primeras actividades programadas aparecen la presentación del Coro Áulico de alumnos de segundo grado, el Coro de la Escuela Musical Collegium, la obra teatral "Payaso de Oz", espectáculos de marionetas, conciertos infantiles, funciones de cine, propuestas de clown y narraciones destinadas a distintas edades.

También habrá presentaciones de libros infantiles, talleres de ilustración, experiencias participativas, espacios para la creación artística y actividades vinculadas con el juego y la lectura, que se renovarán diariamente durante las dos semanas de la feria.

Autores, editoriales y lectura compartida

Además de los espectáculos, la programación reunirá a escritores, ilustradores, narradores y editoriales cordobesas y nacionales.

Editoriales como Comunicarte, Yammal Contenidos, Escarabajo Azul y otras instituciones participarán con presentaciones de novedades editoriales, talleres de escritura, actividades de lectura compartida y propuestas destinadas a despertar el interés por los libros desde edades tempranas.

Entre las actividades anunciadas figuran presentaciones de obras como "Del mar a San Lorenzo", "Mortero, el perro héroe de Malvinas", "¿Dónde termina una lágrima?", "El libro invisible", además de encuentros con autores como Perla Suez, Julia Rossi, Graciela Bialet y otros referentes de la literatura infantil.

Teatro, música, circo y cine

La programación artística incluirá funciones gratuitas de compañías cordobesas y grupos invitados.

Durante el receso se presentarán, entre otros espectáculos, "En las nubes", "Suite de las emociones", "Ikigai", "El circo de la Nuriesca", "Re Sostenido", "Grecia y el cuento de la abuela Titi", "La Caperucita", "El secreto del Conde Rúcula", "Cascaja", además de proyecciones de películas como Gigantes y Ainbo, la guerrera del Amazonas.

La variedad de disciplinas busca ampliar el alcance de la feria más allá del libro, convirtiéndola en un espacio de encuentro entre la literatura y otras expresiones artísticas.

Entrada gratuita

Todas las actividades de la Feria Infantil del Libro serán gratuitas, aunque algunas requerirán retirar previamente las ubicaciones o llegar con anticipación debido a la capacidad limitada de los espacios.

La programación completa, con horarios y actividades de cada jornada, puede consultarse en los canales oficiales de la organización y se actualizará diariamente durante el desarrollo del evento.