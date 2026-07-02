Alta Gracia: Cineclub Casero despide un ciclo premiado con la aclamada película "Dalva"

(Alta Gracia; SN) El Cineclub Casero presentará este sábado 4 de julio, a las 16, la última función del ciclo Semana de la Crítica, con la proyección de Dalva, la premiada película belga dirigida por Emmanuelle Nicot, considerada una de las revelaciones del cine europeo reciente.

La historia sigue a Dalva, una niña de apenas 12 años que vive convencida de ser una mujer adulta: se maquilla, se viste y actúa como tal. Sin embargo, una noche su realidad cambia abruptamente cuando es retirada de la casa familiar por los servicios de protección.

Desorientada y furiosa en un primer momento, Dalva comienza un complejo proceso de reconstrucción personal al conocer a Jayden, un trabajador social, y a Samia, una adolescente de fuerte carácter. Poco a poco descubrirá la posibilidad de recuperar aquello que nunca pudo vivir plenamente: una infancia.

Dirigida y escrita por Emmanuelle Nicot, la película aborda con sensibilidad temas como el abuso, la identidad, el trauma y la resiliencia, evitando el sensacionalismo y apostando por una mirada profundamente humana. Su recorrido por festivales internacionales la convirtió en una de las producciones europeas más reconocidas de los últimos años.

La función se realizará en la sede del Cineclub Casero, ubicada en Emilio Zola 442, en Alta Gracia.

La película, estrenada en 2022, tiene una duración de 80 minutos y está destinada a mayores de 13 años.