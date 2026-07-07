Alta Gracia: las ventas siguen en baja, pero el comercio local mostró su mejor registro del año

(Alta Gracia; SN) El comercio minorista de Alta Gracia cerró junio con una caída interanual del 2,94% en las ventas, según el informe difundido por el Centro de Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia y sus Sierras (CeCIT). Si bien el indicador continúa en terreno negativo, representa el mejor desempeño registrado por el sector en lo que va de 2026 y marca una desaceleración respecto de las fuertes caídas observadas durante los meses anteriores.

El dato también muestra un comportamiento más favorable que el promedio provincial. De acuerdo con el relevamiento de la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM), las ventas minoristas en la provincia retrocedieron 6,6% durante junio, más del doble que el descenso registrado en Alta Gracia.

La diferencia adquiere relevancia luego de varios meses en los que el comercio local había mostrado resultados más negativos que los informados a nivel provincial. En marzo, las ventas en Alta Gracia habían caído un 14,40%, frente al 7,5% registrado en Córdoba. En abril la diferencia fue de 12,14% contra 7,8%, mientras que en mayo el comercio local volvió a ubicarse por debajo del promedio provincial, con una baja del 13,33%, frente al 7,4% informado por FEDECOM.

Con los datos de junio, la tendencia comenzó a revertirse.

Mes Alta Gracia Córdoba Marzo -14,40% -7,5% Abril -12,14% -7,8% Mayo -13,33% -7,4% Junio -2,94% -6,6%

Pese a esta mejora relativa, el CeCIT advierte que todavía no puede hablarse de una recuperación del consumo. El relevamiento muestra que el 43,2% de los comercios consultados registró una disminución en sus ventas durante junio, mientras que los rubros más afectados fueron neumáticos, indumentaria, artículos deportivos, joyería y alimentos y bebidas.

Sin embargo, el informe también deja algunos indicadores alentadores. Más de la mitad de los comerciantes (52,2%) considera que las ventas podrían mejorar durante el próximo mes, una expectativa que coincide con el impacto estacional que suelen tener el Día del Padre, el cobro del medio aguinaldo y el movimiento comercial propio del invierno.

En cuanto a las modalidades de pago, el estudio del CeCIT señala que el 78% de las operaciones se realizaron mediante efectivo, débito, transferencias bancarias o códigos QR, mientras que el resto correspondió a compras con tarjeta de crédito.

A nivel provincial, FEDECOM trazó un diagnóstico similar. Su presidente, Fausto Brandolin, sostuvo que el consumo "continúa atravesando un período de debilidad", aunque consideró que la actividad "parece haber encontrado un piso" desde el cual podría comenzar una recuperación gradual si mejoran el ingreso disponible de los hogares y la confianza de los consumidores.

En ese contexto, el resultado de junio aparece como la primera señal de alivio para el comercio de Alta Gracia después de varios meses de caídas de dos dígitos, aunque los indicadores todavía muestran un escenario de consumo contenido y una recuperación que aún no logra consolidarse.