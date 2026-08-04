Despeñaderos: el Festival del Vin Brulé vuelve con sabores italianos, música y entrada gratuita

(Despeñaderos; SN) – Despeñaderos celebrará este domingo 9 de agosto la quinta edición del Festival del Vin Brulé, un encuentro que recupera las tradiciones italianas presentes en la historia de la localidad y las combina con gastronomía, música y propuestas culturales para toda la familia.

La actividad comenzará a las 12:15 en el Centro Cultural Juan Carlos Cimadamore, con entrada libre y gratuita. Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán probar comidas típicas, participar de demostraciones culinarias, disfrutar de espectáculos y conocer el origen del vin brulé, una bebida caliente preparada con vino y especias.

La apertura estará acompañada por la presentación musical de Malvina Godoy. Luego se desarrollará una clase magistral de pizza napolitana a cargo del pizzaiolo Cristian Beccacece y se realizará la preparación y degustación del vin brulé.

La programación continuará con la actuación del Ballet Municipal Puente del Sol y la participación del Vespa Córdoba Club, que llevará al festival sus tradicionales motocicletas italianas.

También habrá demostraciones culinarias encabezadas por Rodrigo Vilar y Flavia Montagut, además de las presentaciones del conjunto de danzas italianas Alegrîe, de Colonia Caroya, y del Ballet Ciuri Ciuri, perteneciente a la Asociación Bella Sicilia de Córdoba.

El cierre quedará a cargo de Philharmonie Ensamble, una agrupación cordobesa que fusiona música sinfónica y pop.

Gastronomía y herencia italiana

Uno de los principales atractivos será el corredor gastronómico, integrado por emprendedores locales que ofrecerán pastas, pizzas, fiambres, quesos, productos de panadería y diferentes postres.

La propuesta busca poner en valor la influencia de las familias inmigrantes en la identidad de Despeñaderos. Esa herencia permanece presente en recetas, costumbres y celebraciones transmitidas entre generaciones.

El protagonista del encuentro será el vin brulé, una preparación cuyo origen se remonta a la antigua Roma y que se popularizó como una bebida para afrontar las bajas temperaturas.

Su elaboración combina vino, limón, clavo de olor, azúcar y otras especias. La mezcla se lleva al fuego y se sirve caliente, por lo que se convirtió en una receta tradicional de los meses de invierno.

La quinta edición del festival es organizada por la Municipalidad de Despeñaderos, con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Turismo, la Agencia Córdoba Cultura, el Ente Metropolitano Córdoba y el Comitato degli Italiani all’Estero de Córdoba.

Con entrada gratuita y una programación que se extenderá durante toda la jornada, Despeñaderos volverá a reunirse alrededor de una bebida que ya forma parte de su calendario cultural y de su vínculo con las raíces italianas.