Alta Gracia: el primer taller del POUT abrió el debate entre producción y ambiente

POUT - Primer taller

(Alta Gracia; SN) – Alta Gracia realizó este jueves el Primer Taller Participativo de Estrategia Productivo-Territorial, la actividad que marcó el comienzo del diagnóstico para revisar y actualizar el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT).

El encuentro se desarrolló en el Colegio de Abogados y reunió a representantes de instituciones, organizaciones y sectores vinculados con la actividad productiva y la planificación urbana. La jornada estuvo coordinada por la Comisión de Revisión y Actualización del POUT y un equipo técnico de la Universidad Nacional de Villa María.

Aunque esta primera instancia estuvo centrada en analizar el contexto económico, las actividades productivas y las posibilidades de generación de empleo, durante el taller también apareció una discusión de fondo: qué lugar ocuparán el ambiente, el acceso al agua, el bosque nativo y la calidad de vida dentro del futuro ordenamiento territorial.

Una de las intervenciones que planteó esa discusión fue la de Mané Chiotti, quien celebró la apertura del proceso después de “un año y medio de espera”, pero advirtió que el debate no puede quedar limitado a una mirada económica.

“Vemos cierto sesgo economicista, pensado más en la producción y el empleo. Eso hace falta en Alta Gracia, pero no es la única variable que debe tener en cuenta un plan de ordenamiento urbano y territorial”, afirmó Chiotti luego del encuentro.

Mane Chiotti

Una ciudad que no termina en el área urbana

La participante sostuvo que la actualización del POUT deberá contemplar que el territorio municipal no está compuesto solamente por la zona urbanizada.

“El municipio no es solamente la ciudad. Hay un área rural y un área natural protegida”, remarcó. En ese punto, puso el foco sobre el Valle Buena Esperanza, un espacio de aproximadamente 3.000 hectáreas de bosque nativo cuya reglamentación continúa pendiente.

El área tiene un valor estratégico porque allí se encuentran nacientes vinculadas con la cuenca del arroyo Chicamtoltina, que abastece al Tajamar y luego desemboca en el río Anisacate.

Chiotti vinculó directamente la conservación de esos recursos con el desarrollo económico: “Sin agua, sin tierra y sin biodiversidad no hay trabajo, producción ni economía posible”.

El planteo busca evitar que el ordenamiento territorial se transforme solamente en una definición sobre dónde construir, habilitar emprendimientos o ampliar el suelo urbano. La discusión también deberá determinar qué espacios deben protegerse, qué actividades resultan compatibles con cada sector y cuáles son los límites ambientales del crecimiento de Alta Gracia.

Producción sin destruir el territorio

Durante su intervención, Chiotti presentó un informe elaborado por la doctora Alicia Barchuk y señaló que un equipo técnico trabaja desde hace dos años sobre el ordenamiento territorial de la zona.

La propuesta no rechaza el desarrollo productivo ni la generación de empleo, sino que plantea alternativas compatibles con la preservación ambiental. Entre ellas mencionó la agroecología, el turismo rural sustentable y la educación ambiental.

“Queremos producción y queremos trabajo. Por eso apuntamos a la agroecología, que no dañe la salud de la población con fumigaciones, y al turismo rural sustentable como fuentes de empleo legítimas”, explicó.

Chiotti sostuvo que Alta Gracia recibe numerosos visitantes atraídos por su patrimonio histórico, pero todavía no logra que una parte significativa prolongue su estadía. En ese sentido, consideró que el Valle Buena Esperanza podría incorporarse a una propuesta turística basada en recorridos naturales, gastronomía regional y alojamiento rural.

La alternativa permitiría diversificar el perfil turístico de la ciudad sin avanzar sobre el bosque nativo ni reproducir un modelo de urbanización intensiva.

Del POUT a toda la cuenca

La discusión iniciada en Alta Gracia coincide con el lanzamiento del Programa de Ordenamiento Territorial Participativo de la Cuenca del Río Anisacate, previsto para este viernes en La Serranita.

La superposición de ambos procesos obliga a mirar más allá de los límites administrativos. Las decisiones que adopte Alta Gracia sobre urbanizaciones, desmontes, actividades productivas y protección de las nacientes pueden generar consecuencias aguas abajo en otras localidades del Valle de Paravachasca.

“Somos parte de una cuenca mayor. No somos solamente un ejido municipal, somos una ecorregión”, expresó Chiotti.

También advirtió sobre los sectores identificados como “grises” en el ordenamiento territorial y sostuvo que cualquier definición deberá respetar la Ley de Bosques y la normativa nacional de presupuestos mínimos ambientales.

El comienzo de una discusión extensa

El primer taller correspondió a la etapa de diagnóstico. Por ese motivo, no se debatieron todavía cambios específicos al Código Urbanístico ni al Código de Edificación.

Sin embargo, las definiciones que surjan de esta instancia servirán como base para las futuras propuestas. Allí radica la importancia de establecer desde el comienzo quiénes participan, qué dimensiones se analizan y bajo qué criterios se decidirá el destino de cada sector del territorio.

Chiotti reclamó que el proceso adopte una mirada “compleja, integral, humanista y transdisciplinaria” y que no quede limitado a un análisis de rentabilidad o a una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

El primer taller puso así sobre la mesa una tensión que atravesará toda la actualización del POUT: cómo generar empleo y ampliar las actividades económicas sin comprometer el agua, el bosque nativo y los recursos que sostienen la vida y el propio atractivo turístico de Alta Gracia.