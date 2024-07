Predicciones para este jueves 4 de julio de 2024

Horóscopo para este jueves 4 de julio de 2024

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Darle el lugar a cada cosa y no darle el mismo lugar a situaciones que no deberían pesar lo mismo. Nostalgia que les quitaría concentración en este día de idas y vueltas y mucho movimiento. No se apresuren a tomar decisiones en el plano financiero.







Momento de color: celeste hielo.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



No pensar constantemente en un problema, es mejor tratar de asumirlo y corregirlo. Posibles nuevos contactos que les darían posibilidades en el plano laboral y actividades. Creativa jornada para inicios y comienzos. Noticias judiciales positivas.







Momento de color: mandarina.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los días siempre traen la oportunidad de sortear los obstáculos que se nos presentan. Entrada de dinero para algunos geminianos que les trae alivio y oportunidad de invertir. Día salpicado con emociones variadas que alternan la diversidad.







Momento de color: índigo.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Día para logros. No desperdicien la oportunidad de pedir ese cambio en el trabajo. Serán escuchados y ayudados. El corazón hoy sonriente para aquellos que inician una relación. Lo poco que costaría dejar de lado los malos recuerdos, hagan el esfuerzo, suelten.







Momento de color: cian.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Siempre apostar al buen humor y a la simpleza. Cuando ponemos buena energía en las tareas que nos toque hacer, el resultado del día será una noche genial. Aquellos que esperan noticias, estarán contentos y entusiasmados con la esperanza puesta en el futuro.







Momento de color: tomate.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos el día trae como oleada del mar oportunidades que deberán prestar atención en el plano de las actividades. No olvidar que las olas del mar así como llegan se van. Pero también tener claro, que vuelven todo el tiempo. Inteligencia.







Momento de color: verde.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Hay que aprender a identificar nuestros síntomas de angustia, para poder sanar. Cuidado librianos con los gastos. Hay cosas que no hacen falta adquirir. Llamado positivo en el ámbito laboral que le da tranquilidad. Afectos completos.







Momento de color: rosado.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Nunca nos mandan más de lo que podemos soportar. Las cosas que ocurren siempre son por algo. La desesperación agudiza el problema y no suma solución. Escorpiones resurjan en sus ánimos. Hay un llamado que propone algo nuevo.







Momento de color: carmesí.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Los asuntos de la familia deberían tratar de resolverse rápido.



Día con comodidad emocional que les asegura un buen pasar repleto de oportunidades para resolver inconvenientes. El día ideal para hacer ese diálogo difícil en la familia.







Momento de color: amarillo.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Saber que lo mejor es poder esperar el momento. Día con expectativas positivas en el plano financiero. Hay posibilidades de renovar las esperanzas en aquello que se suponía perdido. Conexión en la pareja, se consolidan conceptos y proyectos.







Momento de color: menta.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Hay veces que es mejor callar. Pero no siempre. La jornada traerá mucha presión en el ámbito laboral. No se apresuren a tomar decisiones que competen a los afectos, mediten y después digan. No escuchar chismes es lo más sano. Precaución.







Momento de color: limón.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



No profundicen los conflictos. Observen las actitudes de los que los rodean para saber a qué atenerse. La debilidad del otro no debería generarnos sentimientos negativos, no discuta inútilmente. Precaución con el gasto. Esperen para comprar.







Momento de color: cereza.