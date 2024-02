Córdoba: Llaryora se reunió con la Comisión de la Memoria

"Es sumamente importante para la democracia la lucha de los organismos de derechos humanos, y de los sitios de memoria, para que entiendan que si no hay derechos no existe democracia”, declaró Julia Soulier, directora del ex centro clandestino La Perla

28 de febrero de 2024

Redacción SN