(SN, Alta Gracia) Durante el programa "2023: Travesía Electoral" emitido por la 93.3 el candidato oficialista anunció que va trabajar para que avance la construcción de la escuela propia para la localidad.

"Siempre acompañé como familia y es la primera vez que me toca participar. Estoy muy entusiasmado hablando con todos y cada uno de los vecinos, los que están de acuerdo con nuestra gestión y los que no porque hay que escuchar a todos. La gente me pide que tenemos que seguir con el proyecto, ser la continuación", dijo.

En otro tramo y ante el compromiso familiar que lo une al actual presidente comunal Jorge Merlo, Nicolás dijo "la gente del Valle elige por convicción y no por conveniencia, no vota por un apellido sino por un proyecto. Se habla mucho de nepotismo y en este caso no es asi. (Jorge) Merlo no va a dejar la comuna en manos de una persona incompetente por más familia que sea. Fueron muchos años de gestión".

Finalmente llamó a los jóvenes a involucrarse, no necesariamente desde la militancia, sino desde el compromiso con la localidad.