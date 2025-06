(SN; Córdoba) Luego del video falso compartido Rodrigo de Loredo, que fue repudiado por decenas de intendentes y jefes comunales de todo el arco político provincial, recientemente el legislador de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano fue muy crítico del accionar realizado por el Diputado radical. “Es un hecho vergonzoso, inmoral y constituye un delito”, expresó.

El legislador provincial y presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, se refirió al video publicado por el diputado nacional Rodrigo de Loredo en el que, mediante el uso de inteligencia artificial, se manipula la imagen y la voz del gobernador Martín Llaryora.

“Lo que hizo el diputado nacional Rodrigo de Loredo es vergonzoso, inaceptable e inmoral. Pero además, constituye un delito. Ninguna persona —y mucho menos un diputado nacional— puede utilizar la voz, el rostro o la imagen de otra, y menos aún la del gobernador de una provincia, para hacerle decir lo que no dijo, para hacerlo mentir o inducir a la sociedad al rechazo, como claramente busca, a través de un engaño deliberado hacia quienes lo están mirando”, expresó.

Para Siciliano este hecho, en primer lugar, es grave porque constituye un delito, y en segundo lugar, lo es aún más por la investidura institucional que ostenta quien lo comete. “Además, es un acto profundamente inmoral. ¿Cómo puede pretender un diputado nacional ser creíble o hablar de ética, cuando recurre al uso de herramientas como la inteligencia artificial para mentir, engañar y burlarse de la confianza de la gente?”, dijo.

El Legislador remarcó que el gobernador Llaryora fue “víctima de esta locura y de esta mentira”. Además manifestó que este tipo de conductas puede repercutir en actos cometidos de maneras similares contra adolescentes, familias, trabajadores o empresarios. “Es muy grave el uso de la inteligencia artificial para mentir, desprestigiar y ensuciar, y mañana le puede tocar a cualquier ciudadano”, explicó y agregó: “Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos con esta herramienta. Ni hablar si los que la utilizan son nuestros representantes o quienes pretenden serlo -que claramente con este tipo de acciones- no nos representan”.

Luego, Siciliano cargó contra Rodrigo de Loredo y sus aspiraciones como dirigente. “Estoy convencido de que esto responde a la desesperación de De Loredo, que cada día ve más comprometida su posibilidad de ser reelecto”, expresó.

En este sentido hizo hincapié en el rol como representantes “En política no vale todo. No vale mentir, no vale engañar, no vale violar normas ni utilizar la imagen de otro para fabricar falsedades públicas y notorias”, dijo.

Por último, Siciliano se refirió a la posibilidad de acciones judiciales tras este hecho. “Espero que la Justicia actúe de oficio y que el diputado pida disculpas públicas”, dijo. Además, insistió: “Espero que todos los dirigentes entendamos que necesitamos reconstruir la confianza entre la ciudadanía y la política, y que este tipo de hechos solo nos alejan aún más de la gente. Lamento profundamente que un joven dirigente como De Loredo utilice las herramientas más viejas y desprestigiadas de la política: el engaño, la mentira, el delito y la inmoralidad, para intentar meterse en una lista de diputados nacionales”.

También espero que el bloque radical en su conjunto en la legislatura, y el bloque de diputados nacionales que él preside —así como lo hicieron los intendentes— le exija a De Loredo que se retracte, que pida disculpas públicas y que elimine semejante barbaridad de sus redes”.