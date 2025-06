Alta Gracia: Joan deberá recibir injertos de piel y su familia pide ayuda

(SN; Alta Gracia) Joan, un joven trabajador de 21 años que sufrió graves quemaduras tras la explosión de una garrafa en su casa del barrio El Cañito, continúa internado en el Instituto del Quemado en Córdoba capital. Su madre, María, contó que la evolución ha sido lenta pero positiva, aunque aún enfrenta tratamientos dolorosos y una larga rehabilitación.

“Gracias a Dios, va mejorando”, expresó la mujer en diálogo con Siempre Radio. Sin embargo, explicó que las quemaduras continúan afectando el cuerpo durante días posteriores al accidente: “Nos explicaron los médicos que uno se quema, y durante tres días la piel sigue quemándose por dentro”.

El estado más preocupante sigue siendo el de sus manos. Joan deberá someterse a injertos de piel luego de que el fuego afectara incluso los tendones. “No puede mover uno de los dedos y hoy por hoy no puede comer, higienizarse ni ir al baño solo”, señaló su madre.

Durante la última semana, Joan ha sido sometido a procedimientos quirúrgicos cada 48 horas, incluyendo dolorosos raspajes que requieren anestesia total. A esto se sumó una infección pulmonar que, afortunadamente, comenzó a responder a los antibióticos.

La familia de Joan atraviesa una difícil situación económica. María debió dejar de trabajar para acompañar a su hijo en Córdoba, y explicó que la explosión se produjo al intentar ahorrar comprando una garrafa económica en medio de la crisis que enfrentaban.

“Compramos esas garrafas más baratas porque estábamos sin trabajo. Fue por eso que pasó lo que pasó”, lamentó.

María también contó que la solidaridad de los vecinos de Alta Gracia fue fundamental: “La gente nos dejó ropa, nos ayudó con algo de dinero para que yo pudiera estar con él”. Sin embargo, advirtió que una vez que su hijo reciba el alta –algo que no ocurrirá antes de dos semanas– no tienen un lugar adecuado donde alojarse. “Va a necesitar un lugar limpio, sin riesgo de infección. Estamos hablando con la Municipalidad, pero aún no tenemos una solución”, afirmó.

Quienes quieran colaborar con la familia pueden hacerlo a través del alias de Mercado Pago enriketamaria (con K). María enfatizó que todo tipo de ayuda es bienvenida: desde colchones hasta insumos básicos. “Estoy sola en esto. No tengo reemplazo para cuidar a Joan y necesito seguir fuerte para lo que viene”, dijo.

Joan se ganaba la vida con trabajos de albañilería y changas. Hoy, su salud depende de un sistema saturado de pacientes quemados y del esfuerzo de una madre que no se separa de su lado. La comunidad solidaria de Alta Gracia puede, una vez más, marcar la diferencia.