(SN; Anisacate) La municipalidad de Anisacate firmó un convenio con la compañía de informes comerciales Veraz para incorporar al sistema a los contribuyentes deudores de tasas municipales que no respondieron a reiteradas intimaciones.

Mediante este convenio, que entrará en vigencia este viernes 7 de julio, Veraz procederá a intimar a los contribuyentes de acuerdo a un análisis selectivo de su deuda por diferentes tasas (Agua, Vivienda, entre otros) realizado por el municipio.

En caso de no regularizarse la deuda en el plazo establecido, la municipalidad podrá requerir la incorporación de la información sobre el atraso en el historial crediticio del contribuyente, en la base de datos de Veraz.

“Esto forma parte de un conjunto de acciones que desde el Municipio estamos llevando adelante para tratar de recuperar el dinero que está en la calle y que podría emplearse en mejoras u obras para la comunidad”, dijo al respecto el contador del municipio, Oscar Suarez.

Por otra parte explicó que «no se va a ser subir a la base de datos de Veraz a todos los deudores de tasas municipales de manera indiscriminada; la idea es hacerlo con aquellos a los que previamente hemos intimado por diferentes carriles, desde la nota formal por papel al llamado telefónico o por whatsapp, para que regularicen su situación y no respondieron”

“Tenemos algunos deudores que comenzaron a cancelar sus deudas, ya sea de contado o a través de convenios de pago, pero hay una cantidad de contribuyentes deudores que son personas o empresas de las cuales se presume, en principio, que tienen capacidad contributiva para pagar y no han dado ningún tipo de respuesta”, explicó el profesional.

¿De cuántas intimaciones estamos hablando?



-Estamos hablando de bastantes intimaciones que se han llevado a cabo en distintos plazos desde hace bastante tiempo. El sistema de Veraz es una base de datos donde se almacenan todas las deudas actuales e históricas de las personas que las han tenido con bancos, financieras, instituciones financieras, etc. En medio de este convenio, Veraz procederá a enviar intimaciones a los contribuyentes de acuerdo a un análisis que va a ser selectivo de la deuda por las distintas tasas que va realizando el municipio-.

Cuando dice que es selectivo, ¿Se refiere al tipo de deuda, al monto de la deuda?



-Exactamente. En el caso de que no regularice la deuda en el plazo establecido, la municipalidad podrá requerir la incorporación de la información sobre el atraso en el historial crediticio del contribuyente, la base de datos de Veraz. Esto forma parte de un conjunto de acciones que se están llevando adelante para tratar de recuperar el dinero que está en la calle y que podría emplearse en mejoras u obras para la comunidad. Tampoco se van a subir a la base de datos a los contribuyentes de manera indiscriminada. La idea es hacerlo con contribuyentes que previamente hemos intimado por distintos canales, que forman parte de una acción que hemos llevado adelante a través de distintos canales y no han respondido.

No estamos hablando del vecino común que tiene un problema y se atrasó un mes o dos meses..

No, no, no. Incluso se trata de contribuyentes que deben tasas municipales hace cuatro, cinco o más años. Son deudores crónicos y no la gente que se atrasó como consecuencia de la pandemia, por ejemplo. Somos muy conscientes de esa situación, el municipio lo ha analizado, lo ha filtrado perfectamente y lo que se va a subir, como te digo, son aquellos que tienen un atraso ya crónico en sus deudas, incluso hay muchos que están judicializados o prejudicializados. El municipio es bastante cauto en llevar adelante estas acciones y muy selectivo a la hora de subir la información al Veraz. Obviamente los contribuyentes van a recibir directamente desde Veraz las intimaciones-.