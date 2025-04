(SN; Córdoba) Este jueves, trabajadores del Poder Judicial de la provincia llevaron adelante una jornada de protesta en el edificio de Tribunales 1 por mejoras salariales.

La medida de fuerza escaló y llegaron a tomar el histórico Salón de los Pasos Perdidos. Los trabajadores reclaman un aumento del 50% a cuenta de una futura equiparación con los salarios de la Justicia Federal. Cabe aclarar que se trata de empleados con cargos no jerárquicos, cuyos sueldos no superan el millón de pesos.

A diferencia de lo que ocurre a nivel Federal, en la Justicia provincial, los aumentos se vinculan a los ajustes de sueldos de funcionarios y magistrados, pero no alcanzan a los empleados no jerárquicos. En la Justicia Federal, los aumentos son definidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informó La Voz.

En Córdoba, los trabajadores no jerárquicos dependen de los reajustes que el Tribunal Superior de Justicia negocia con el Ejecutivo provincial. Además, un numeroso sector de empleados no está afiliado a la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), el sindicato que recibió fuertes cuestionamientos, acusado de no asumir un rol más activo en el reclamo salarial.