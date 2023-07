Venta de cargos: avanza la investigación contra Milei

(Télam. Buenos Aires) Por Amparo Beraza- Los exallegados al precandidato presidencial que fueron convocados son la legisladora porteña Rebeca Fleitas, el empresario Juan Carlos Blumberg y la representante de la agrupación Generación Libertaria Mila Zubriggen, quienes denunciaron irregularidades en el espacio fundado por el economista.

En la última semana, la actualidad de LLA quedó atravesada por las denuncias públicas sobre "ventas de candidaturas" que en algunos casos ya fueron ratificadas en sede judicial, como ocurrió con el abogado Carlos Maslatón.

El cofundador de la Unión Para la Apertura Universitaria (Upau) aseguró ante el fiscal que en la estructura conformada en torno a Milei existe un "franquiciado político" basado en "el intercambio de candidaturas por dinero".

Poco después de conocidas las acusaciones, Milei respondió en redes sociales. "El ataque coordinado de todos los medios de comunicación y todos los actores de poder contra La Libertad Avanza responde a una sola razón: somos el único espacio político que está planteando una Argentina distinta", dijo.

El formato de la campaña de LLA y en particular su financiamiento quedaron bajo la lupa a partir de varios testimonios públicos y llevaron a que el fiscal González abriera una investigación preliminar para, dijo, "determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral".

González remarcó que los hechos "revisten gravedad institucional" y que su pesquisa es competencia de la Fiscalía Federal con competencia electoral.

La polémica comenzó cuando Blumberg dijo que hubo gente que "pagó" para integrar las listas y responsabilizó a la hermana de Milei y a Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja, identificados como "armadores" del espacio.

"Hay gente que pagó por un cargo de concejal 50.000 dólares. Lo más grave es que han hecho un negocio con la política", aseguró Blumberg.

Al testimoniar en Tribunales, Maslatón insistió en que desde la cúpula de LLA, a la hora de definir los nombres de las listas, se buscaba "gente con capacidad contributiva, no por idoneidad ni capacidad política".

Señaló que los presuntos intercambios de dinero fueron "todos movimientos en mano" y que "no hay nada bancarizado", según la testimonial a la que tuvo acceso Télam.

"Me da la impresión de que alguien le puso precio a las candidaturas", analizó el operador financiero tras presentarse en Comodoro Py.

Para Maslatón, entre la dirigencia de LLA circula "una concepción de que el cargo público electo a través de la fórmula que apoyó a Milei debe compartir los frutos con el entorno de Milei", según declaró el viernes en la Fiscalía.

Bajo juramento de decir verdad, señaló que las denuncias sobre compra de lugares le llegaron "por distintos lugares", a través de "gente que no se conoce entre ellos" y que se contactó con él por su "perfil social alto" con presencia en medios y redes sociales.

Maslatón declaró poco más de una hora y detalló que a cambio del pago "se da el uso al nombre, logo y visita de Milei al lugar (en el que pretende postularse quien puso el dinero)".

"Si no pagan y se hace una publicación con Milei se encargan de decir que esa publicidad no es cierta. Así mataron a la militancia. Yo llamo a esto 'franquiciado político'. El que recibe la franquicia paga un canon por el uso de la imagen, símbolo y el derecho a ser candidato. Tengo versiones de que hay gente que pagó el canon y no integró las listas", se explayó.

Maslatón mencionó a una mujer de Avellaneda, quien según su testimonio le escribió para contarle que se iba del movimiento "porque le pidieron 60.000 dólares para ser candidata". Algo similar contó respecto al Chaco y un exmiembro de LLA, que le dijo que "estuvieron vendiendo las candidaturas".

La mujer, dos semanas atrás y en diálogo con Télam, admitió que había escuchado cómo los representantes de la 'mesa chica' de LLA en su municipio explicaban que para ser candidato "había que poner plata".

Además, contó que cuando ella denunció esos hechos "comenzaron las amenazas" y se le pidió que no acudiera a eventos partidarios.

La exsimpatizante aseguró que fue invitada a una actividad encabezada por la precandidata a diputada nacional Lilia Lemoine, asistente de Milei, y que allí recibió amenazas por parte de sus excompañeros. Finalmente, comentó su decisión de abandonar LLA y sumarse a Juntos por el Cambio.

Sobre esta dinámica, Maslatón apuntó en particular al rol de "operadores políticos" que estarían en el círculo más cercano a Milei; mencionó entonces a "Carlos Kikuchi, periodista" y a "otro operador, Sebastián Pareja", quienes serían los encargados del armado, dijo, en "la provincia de Buenos Aires".

"Ahí se produce una escisión donde yo también decido irme. Le propuse ir a las PASO y él lo rechazó. No quería ir a las PASO, quería manejar todo él", añadió Maslatón en su declaración ante el Ministerio Público.

Manifestó que jóvenes del partido libertario "quedaron descartados" por no participar de esas negociaciones y "hoy no componen la alianza de LLA".

El alejamiento de los primeros simpatizantes juveniles está retratado en el libro 'El león' del periodista Juan Ignacio González, quien se propuso contar "los secretos mejor guardados" del exasesor financiero y economista de Corporación América, el grupo empresario de Eduardo Eurnekian.

González relata cómo tras los resultados de las elecciones legislativas de 2021 se comienzan alejar los primeros jóvenes afines a las ideas anti-Estado de Milei, que habían sido sus apoyos iniciales.

A principios de año Zurbriggen había dicho a Télam que el objetivo de LLA se había "desvirtuado" y "se vendían candidaturas por favores sexuales".

Milei afirmó que va "denunciar" a aquellos que acusen a su agrupación de vender candidaturas, pero reiteró que si alguien desea ocupar un lugar en las listas del espacio "debe cubrir el financiamiento" de la fuerza.

La crisis generó dudas sobre la posibilidad de que algún candidato llegue a bajarse antes de participar en las PASO: incluso el candidato a intendente de La Matanza Andrés "El Dipy" Martínez tuvo que salir a desmentirlo.