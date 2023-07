(SN, Cerro Calchaquí) La Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Coordinación del Gobierno de Córdoba, realizó tareas de remoción de leyendas en las rocas de la cima del cerro Champaquí, que se estima, fueron plasmadas el pasado domingo 23 de julio.

Guías de turismo y grupos dedicados a las actividades de montaña y trekking dieron alerta a la cartera ambiental provincial, cuando encontraron el lunes 24 las marcas en las piedras milenarias.

La tarea requirió de la ardua labor del equipo de guardaparques provinciales, junto a bomberos voluntarios y particulares de la zona, quienes trasladaban a pie las mochilas con agua, cepillos y otros insumos hasta la cima del cerro, donde se encontraban las pintadas.

Se trata de una escalada de aproximadamente 40 minutos de duración. En total, la limpieza demandó dos jornadas enteras de trabajo.

Estos hechos vandálicos ocurrieron dentro de la Reserva Provincial Pampa de Achala, que ocupa 146.000 hectáreas, donde se encuentra el cerro Champaquí, de 2.789 metros de altura, el cual constituye la altura máxima de la provincia de Córdoba.

Por la gran afluencia de turistas que recibe esta zona durante todo el año, posee cartelería con indicaciones haciendo hincapié en la prevención y el cuidado ambiental.

Con el objetivo de contribuir a la formación de una conciencia pública educada en la necesidad de conservar la naturaleza, los reservorios culturales, históricos y arqueológico -según establece la Ley nº 6964-, la Secretaría de Ambiente recuerda diez puntos clave a tener en cuenta al momento de visitar las Áreas Naturales Protegidas:

Acampar sólo en lugares habilitados

No cazar ni pescar

No circular con vehículos fuera de los caminos

No arrojar residuos

No pintar las piedras

No dañar la cartelería informativa

No molestar ni alimentar la fauna silvestre

No dañar ni extraer la vegetación

No ingresar con mascotas

No encender fuego (Ley 8751)

Zonas de riesgo

Por otra parte, el Cerro Champaquí, junto con el Macizo Los Gigantes y el Cerro Uritorco, son considerados Zonas de Riesgo, según la Ley provincial 9856 .

Por su clima de montaña, estos sitios pueden afectar la integridad física de las personas, ya que en poco tiempo pueden suceder cambios bruscos y repentinos de las condiciones climáticas: registrar presencia de neblina, tormentas con gran cantidad de caída de agua, granizo, descargas eléctricas, fuertes vientos, heladas o incluso nevadas.

Además, son zonas agrestes, con profundas quebradas y con diferentes grados de dificultad en su ascenso. No cumplir con mínimas condiciones de seguridad para ascender puede producir situaciones de riesgo para la salud de las personas, como hipotermia, insolación, extravío o accidentes físicos debido a la complejidad del terreno.

Por estos motivos, la Secretaría de Ambiente incorporó un sistema digital que posibilita el control, registro y verificación de visitantes, quienes deben completar sus datos en carácter de declaración jurada antes del ascenso y al descender de los cerros, tras finalizar el itinerario y dejar constancia de su regreso.

Mediante la plataforma registrozonaderiesgo.cba.gov.ar o a través del código QR emplazado en la cartelería de acceso a estos sitios, los visitantes podrán escanear la declaración con su teléfono celular y completar el documento digital.