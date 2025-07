(Alta Gracia; SN) La diputada nacional por Córdoba Natalia de la Sota cuestionó con dureza las políticas del presidente Javier Milei y afirmó que las decisiones del Ejecutivo nacional afectan de manera directa a las provincias. La legisladora sostuvo que el gobierno nacional “le ha hecho daño a los cordobeses con todas las medidas que ha tomado y con el abandono que ha significado retirar el Estado”.

La legisladora nacional fue la primer entrevistada del programa Lo Viejo Funciona, emitido por primera vez este viernes 4 de julio por la Siempre Radio 93·3 FM.

En diálogo con Jorge Conalbi Anzorena, De la Sota consideró que el reciente escándalo en la Cámara de Diputados “fue triste” y que el desorden legislativo impidió tratar temas urgentes. “La gente está esperando respuestas. Teníamos que emplazar a la comisión de Presupuesto para tratar la ley de financiamiento universitario, la emergencia del Garrahan y el proyecto para regular los DNU. Pero lamentablemente todo quedó paralizado”, explicó.

También cuestionó la actitud del Poder Judicial. “No digo que toda, pero mucha parte de la Justicia va donde sopla el viento”, expresó al referirse a la falta de pronunciamiento de la Corte Suprema sobre los pedidos de inconstitucionalidad del DNU.

La legisladora subrayó que los efectos del ajuste se sienten con fuerza en Córdoba. “El retiro de subsidios, el desfinanciamiento de las universidades, la deuda con las jubilaciones, la eliminación del fondo de incentivo docente y la paralización de la obra pública son medidas que afectan directamente la vida cotidiana de los cordobeses”, indicó. Y agregó: “También están cayendo prestaciones para personas con discapacidad. Todo esto muestra una crueldad y una falta de mirada sobre los sectores más vulnerables”.

De la Sota pidió al gobernador Martín Llaryora una posición más clara frente al Gobierno nacional. “Después de un año y medio de destrato, creo que tiene que posicionarse con más firmeza. Hay que decir con total claridad que hay que ponerle freno a Milei”, expresó.

En relación con el DNU 70/2023, la diputada recordó que la Cámara baja ya votó en contra de ese instrumento, pero advirtió que sigue vigente. “Este decreto está haciendo desastres. Si las dos cámaras lo rechazan, queda desactivado. Pero no estamos logrando esa mayoría. Falta una decisión política que ponga límites”, señaló. En ese contexto, expresó que comprende “algunos puntos de los gobiernos provinciales”, y en particular mencionó al gobernador Martín Llaryora. “Entiendo que hay situaciones donde hay que lograr cierto consenso o acordar algunos temas. Ahora, después de un año y medio donde no se ha logrado absolutamente nada, y cuando lo único que recibimos del gobierno nacional es destrato y maltrato, creo que hay que posicionarse desde un lugar de mucha más firmeza”, sostuvo. Agregó que “hay que decir con total claridad que hay que ponerle freno a Milei y hay que decir el daño que le está haciendo a Córdoba, que no es solamente el campo ni las retenciones”. Según De la Sota, todas las políticas del gobierno nacional están perjudicando a los cordobeses, desde la obra pública hasta los sectores sociales más vulnerables. “Hay momentos en la política donde hay que hablar. La dirigencia tiene que decir lo que tiene que decir, aunque sea incómodo. No hay que seguir la moda ni lo que se supone que la gente quiere escuchar. Hay que ser fiel a las convicciones, a los principios y a lo que uno piensa”, afirmó.

Consultada sobre el rol del Congreso frente al oficialismo, manifestó que no se está logrando construir una mayoría que limite las políticas libertarias. “Yo siempre he votado en contra de las medidas que le hacen daño a Córdoba. Pero falta que algunos se convenzan de que esto es necesario”, afirmó.

También se refirió a su posible candidatura y sostuvo que no modificará su discurso con fines electorales. “La coherencia debe volver a ser un valor en la política. No voy a acomodar mis principios por una cuestión electoral”, dijo.

Finalmente, planteó dudas sobre la existencia de un espacio político intermedio. “Todo indica que esto va a ser a favor o en contra de Milei. Ojalá hubiera más oferta política, porque cuantas más posiciones y pensamientos existan, mejor para la democracia y para la vida de una sociedad. Pero sinceramente no creo que haya espacio para eso”, afirmó. En ese sentido, consideró que la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner profundiza el escenario de polarización, aunque advirtió que ese proceso ya se venía desarrollando por la intensidad y el carácter disruptivo de las políticas del oficialismo. “No va a haber mucho espacio para el medio. Esto tiene que ver con el modelo económico y social que plantea Javier Milei”, señaló. Consultada sobre cómo afecta esto a dirigentes como Juan Schiaretti, De la Sota indicó: “Entiendo que él busca siempre esa opción del centro, que a mí me parece muy bien. Pero tengo dudas de que realmente haya lugar para eso en este contexto”.