Caballos sueltos: nuevamente en la mesa del Concejo

(SN, Alta Gracia) El Bloque de Alta Gracia Crece presentó un proyecto a través del cual se solicita al Ejecutivo que se instrumenten medidas para contener a los caballos que se encuentran en la vía pública, en casi todos los barrios, a cualquier hora del día.

No sólo son un riesgo para quienes circulan por las calles sino además para los animales en sí ya que no están contenidos en ningún lugar, no se conoce si tienen o no dueños y cómo se encuentran desde lo sanitario.

"Estuvimos charlando con la concejal Anemi y Spinetti en ver en cómo podíamos accionar para buscar un lugar para que estos caballos no estén sueltos en la vía pública sino en un lugar acorde. No sé si hay un registro en la municipalidad de Alta Gracia sino se darían cuenta de la cantidad de caballos que hay en las calles", dijo la concejala Amalia Vagni.

En este sentido, recordó un terrible accidente ocurrido años atrás cuando un niño fue "pateado" por un equino y terminó con su vida, como así también los accidentes en las rutas.

El proyecto pasó a la comisión de Obras Públicas para su análisis.