Nota del día: el POUT y el eterno intento de modificación

(SN, Alta Gracia) Desde que el POUT se sancionó en 2009 no hubo más que parches a medida que la ciudad y las necesidades fueron cambiando con el correr del tiempo.

En el año 2018 el Concejo Deliberante comenzó a trabajar en una Comisión Revisora del POUT con el objetivo de planificar la ciudad a futuro, convocar a las organizaciones civiles, sociales, instituciones, organizaciones sociales, colegios profesionales y demás entidades a fin de que brinden informes sobre cómo se encuentra y qué proyecciones tienen cada uno de estos sectores.

Para este trabajo se contó con la firma de sendos convenios entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. La comisión fue presidida por el viceintendente Juan Manuel Saieg, e integrada por los concejales Cristina Roca (Unión Por Córdoba) y Germán Rodríguez (Unión Cívica Radical), entre otros funcionarios y profesionales. Todos ellos tuvieron un arduo trabajo desde su conformación.

El viceintendente Juan Manuel Saieg, en aquel momento manifestó que uno de los puntos que no se iba a modificar es la idea de no conceder más habilitaciones a los emprendimientos de barrios cerrados como se concebía en el POUT original, y en este sentido no se modificaría la idea primaria. Una de las principales argumentaciones sobre esta decisión la brindó la Concejal de UPC Cristina Roca al expresar que “se resolvió prohibir nuevos barrios privados ya que estaban cerrando el acceso al faldeo sobre la zona oeste de la ciudad, impidiendo así que los vecinos podamos acceder a ese sector”.

¿Por qué somos tan prohibitivos? (Marcelo Jean)

Esta es la pregunta que se hizo el concejal radical el pasado miércoles 9 de agosto en la sesión ordinaria cuando se habló de los barrios privados. “Por qué seguimos teniendo barrios privados? Por qué al menos no nos podemos sentar a discutir sobre esto?”

El edil expresó además “necesitamos planificar la parte educativa, de salud, dónde poner una escuela, centros comerciales. Hoy tenemos prohibido los barrios privados. Si alguien fue a Villa Juana, el desarrollista empezó cercando y cuidando que ese lugar no sea usurpado. Hoy ese barrio se vende como un barrio privado, pero nosotros lo estamos prohibiendo que lo hagan. Quién dice que no puede ser cerrado? Si nosotros planificamos podemos abrirlo o cerrarlo”.

El proyecto pretende crear una nueva comisión revisora del desarrollo urbanístico que tenga como objetivo la actualización del POUT. Para ello se deberá convocar nuevamente a entidades participativas y colaborativas tales como centros vecinales, centros educativos y de salud, sindicatos de transportes, comercio e industria, sector agropecuario y minero, turismo y cultura, consejo de accesibilidad y discapacidad, consejo de la niñez y adolescencia, clubes deportivos y fuerzas de seguridad, considerando sumar a aquellos que se crean pertinentes.

A pocos meses de oficializarse los resultados del Censo 2022 no hay certezas de cómo va a avanzar la ciudad.