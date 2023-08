(SN, Alta Gracia) Personal profesional del Hospital realizarán una asamblea ya que sostienen que se necesita con "urgencia" la incorporación de nuevos profesionales en distintas áreas para el mejor funcionamiento del nosocomio.

En diálogo con Siempre Radio 93.3 Juan Pablo Basílico indicó que "no son reclamos nuevos. Hay una gran preocupación en la necesidad de incorporar recursos humanos en lugares claves como por ejemplo enfermería. En los últimos dos años se produjeron 17 bajas en esta área y también se precisan bioquímico para laboratorio".

En este sentido, recordó que las demandas por mayor personal es de vieja data y aún no se terminan de resolver. En enero se incorporaron ocho trabajadores como monotributistas por lo cual también se solicita la contratación de los mismos.

Finalmente Basílico manifestó el "rechazo al acuerdo salarial que firmó el Sindicato de Empleados Públicos porque consideramos que no cumple con una condición de mínima que se exige en estos casos que es que la inflación no le gane a los salarios y hoy vemos que no es así.

