Alta Gracia: "Villa Chichita" a punto de convertirse en hotel

(SN, Infobae) La familia Vlasov es la propietaria de la casona de estilo inglés que se ubica en calle Avellaneda, a metros de la Casa Museo del "Che", en la ciudad de Alta Gracia.

Según la publicación del medio capitalino Infobae, “el hotel no se va a basar en el Che Guevara ni va a haber merchandising al respecto. No vamos a hacerle una competencia al museo, ni nada relacionado. No vamos a usar al Che Guevara para promocionarlo ni para venderlo. Es otro concepto”, aclara a Infobae la dueña de la propiedad y creadora del proyecto, Vanesa Vlasov quien comparte este sueño con su hermano Luca. “Obviamente la gente va a preguntar y le vamos a contar la historia, pero no vamos a decir este es el hotel del Che Guevara y le vamos a dar una estampita”, aclara la empresaria agropecuaria.

A la casa de 450 metros cuadrados se le agregó el lote contiguo que adquirieron de 1000 metros cuadrados con una edificación de los años 80 que van a demoler para construir el hotel detrás de la mansión en forma de L. Todo el edificio nuevo rodea a la casona y la casona va a pasar a ser la parte del restaurant.

"Villa Chichita" como se la conoce es una de las cuatro casas que habitó la familia Guevara - Lynch cuando se mudaron a las sierras por el estado de salud de Ernesto. Durante los últimos años estuvo usurpada por varias familias y tras quejas, denuncias y pedido del propietario, en septiembre de2018 fueron desalojados sus moradores y trasladados a barrio Parque Virrey.





Villa Chichita tenía originalmente un recibidor en la planta baja y dos salas, una escalera curva de madera con balaustrada que llevaba a las cuatro habitaciones de arriba. El techo a dos aguas inclinado era de de chapa típicamente inglés y el cielo raso de yeso estaba ornamentado con molduras que habrá que recuperar en su totalidad por el paso del tiempo, el abandono y la usurpación.

“La casa estuvo mucho tiempo ocupada y es un desastre lo que hicieron”, se lamenta Vanesa Vlasov. “Destruyeron todo. Sacaron pisos, rompieron las ventanas, no entiendo en qué condiciones vivía esa gente. No hay baños, se llevaron los inodoros, es como que arrancaron todo y dejaron las paredes y la escalera. Sacaron algunas aberturas y las dejaron tiradas, es triste cuando entrás”, agrega con angustia, pero convencida que la mansión va a volver a brillar como cuando la construyeron los ingleses cuando trajeron el ferrocarril a Córdoba, informó el medio de Capital Federal.

En 216, previo al desalojo la municipalidad de Alta Gracia había acercado al gobierno nacional proyectos para convertir la casa en un Centro Cultural,

"El proyecto es muy ambicioso y tiene tres puntos fundamentales: adquirir la propiedad; armar el proyecto – del cual se está ocupando la Secretaría de Cultura – y conseguir los fondos para poder restaurar la casa y hacer el montaje, que se realizará en conjunto con el Centro de Estudios del Che en La Habana", explicó a Sumario Noticas la Secretaria de Cultura Adelina Coda, quien agregó que el Ministro Santos tiene mucho interés en desarrollar este proyecto.

Sin embargo, tras el desalojo la propiedad se puso en venta pero no hubo compradores y el proyecto municipal se cayó.

“Las cuatro casas en las que vivió el Che son patrimonio arquitectónico de la Ciudad y no se pueden modificar”, afirma el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres Lima, que habló con Infobae. “Podríamos autorizarles dar altura a la casa del lado dos o tres pisos para que construyan más habitaciones, siempre manteniendo intacta a Villa Chichita”, añade entusiasmadísimo con el proyecto de Vanesa y Luca Vlasov, aunque con algunas sugerencias. “A mí me gustaría que fuera un hotel temático, con merchandising, que sea un lugar lindo para los turistas, pero no tan de elite, porque no es lo del Che”.