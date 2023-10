(Télam, Buenos Aires) La diputada provincial electa por La Libertad Avanza (LLA) en Entre Ríos, Liliana Salinas, anunció este miércoles que creará un monobloque y que abandona el espacio libertario al considerar que el candidato ultraliberal Javier Milei "cambió las ideas de la libertad" al acordar una alianza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich porque ambos, dijo, son parte de "la casta".

"Nosotros hace tres años que veníamos trabajando para Javier (Milei) y estamos en contra de la casta. Veníamos trabajando por las ideas de la libertad. Quien cambió de idea fue él (por Milei) y no nosotros. Estuvimos diciendo que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre y ahora estamos con los mismos de siempre", rechazó en declaraciones a Télam.

En esa línea, puntualizó que el expresidente Macri es parte de la "casta" y sostuvo que la alianza de Milei con el ala dura del PRO se debe a que el economista y candidato a la segunda vuelta está "convencido" de que la única forma de ganar el balotaje es "unir" a LLA con el macrismo.

La diputada provincial electa notificó su decisión a través de un comunicado en el que, como fundadora de LLA en Entre Ríos y desde su condición de presidenta del Partido Conservador Popular (PCP) de esa provincia, informó que creará un nuevo bloque bajo la denominación del PCP.

"A 3 días de que el 77% del pueblo argentino se exprese, vemos con estupor el giro radical de la postura de nuestro candidato presidencial (por Milei). Muchos errores nos dejaron a 15 puntos de ser Gobierno a partir del 10 de diciembre y (eso) generó caos. Evidentemente, luego de ver cómo el poder que estaba por tener se le fue de las manos, nos quieren llevar a acordar, transar y abrazar a los mismos de siempre", objetó.

Milei se encuentra en la búsqueda de alianzas con los principales dirigentes del PRO e incluso llegó a ofrecer un ministerio a los diputados de la coalición de izquierda FIT.

"Los de Juntos por el Cambio, que ya no están tan juntos, ahora pasarían a no ser tan malos, no tan transeros, no tan serviles, no tan 'casta'. ¿Y los de la extrema izquierda? Ahora podrían ser ellos parte del Ministerio de Desarrollo Humano. ¡Madre mía!", insistió la legisladora electa para mostrar su desilusión e incredulidad.

Sobre su alejamiento del frente libertario, Salinas explicó a esta agencia que desde su partido estaban "convencidos" que podían solos y que "el límite era la casta que estuvo antes":

"Queríamos un espacio nuevo y no mentirle a la gente, si apoyo esto estoy mintiéndole a la gente", sentenció.

Al ser consultada sobre si otros dirigentes de LLA podrían pronunciarse del mismo modo, contestó que no estaba al tanto, aunque no descartó que en el corto plazo salgan "los demás candidatos" a expresar su desacuerdo.

Por último, Salinas agregó que desde el Partido Conservador Popular entrerriano no cuestionarán "lo que haga el electorado" y aseguró que tienen "total libertad para votar y fiscalizar en favor de Milei".

En su comunicado, la diputada electa remarcó que desde su agrupación no permitirán este "manoseo escandaloso" (por el acercamiento de Milei a Macri y Bullrich) donde "se pasan por el rábano a los que defendieron a capa y espada este espacio".