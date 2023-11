(Télam, Córdoba) El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, aseguró este lunes que le "asustan" algunas de las propuestas de su adversario de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, porque, en caso de ser aplicadas, condenarán a las pymes y a la producción "a perder competitividad".

Massa prometió también que, en caso de acceder al Gobierno, se iniciará una "nueva etapa", en la que "nunca más Córdoba tendrá que hacer juicio para tener lo que le corresponde" en materia de coparticipación.

"Me preocupa, me asusta y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte porque es llevar 722 pesos el boleto del colectivo de cada uno de los cordobeses; me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio de los combustibles porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos; es condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad", reflexionó en Río Cuarto Massa.

Juzgó "fundamental cuidar el ingreso de los argentinos" y advirtió que algunas de las propuestas de su adversario de La Libertad Avanza, Javier Milei, significarán "condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad".

Al asistir en esa ciudad a la ampliación del sistema SUBE para siete localidades de esa provincia, Massa declaró que, "a lo largo de los últimos años" Córdoba "peleó por su desarrollo y su crecimiento muchas veces sintiéndose sola, sintiendo que desde el poder central se le dio la espalda y que era injusta la distribución de ingreso respecto del aporte que hacía a la Nación".

"Por la parte que me toque, mis disculpas a los cordobeses; por la parte que me corresponde, desde el 10 de diciembre, mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota que Córdoba, como corazón de nuestro país, sea parte del crecimiento, del desarrollo y nunca más le tenga que hacer juicio a la Nación para ser parte de una justa distribución de ingresos", prometió.

Massa resaltó la figura del fallecido exgobernador De la Sota, a quien dedicó su compromiso con los habitantes del distrito, y convocó a trabajar "juntos por la Argentina de la unión nacional que abrace a los cordobeses".

"Compartí muchos sueños con él, pero desde el cielo debe estar soñando que empecemos a construir esa Argentina", dijo Massa en alusión a De la Sota.

Agradeció también el apoyo expresado recientemente a su candidatura por parte del exmandatario salteño Juan Manuel Urtubey, de cara al balotaje.

"Quiero desde Río Cuarto asumir un compromiso: si Dios, los argentinos y los cordobeses me dan la responsabilidad de gobernar quiero desde el 10 de diciembre empezar una nueva etapa. Quiero que nunca más Córdoba tenga que empezar juicio para tener lo que le corresponde", insistió.

En otro orden, Massa resaltó que Argentina cuenta con biocombustibles "para crecer y para que no nos vuelva a pasar que haya empresas petroleras que tomen de rehén a la gente para frenar el crecimiento" de esos biocarburantes en el país.