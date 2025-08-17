Buenos Aires: previo al cierre de listas, el peronismo confirmó su unidad

(SN; con información de C5N) En el marco del cierre de listas para las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, finalmente habrá unidad en el peronismo, luego de que el Frente Patria Grande, encabezado por el dirigente Juan Grabois, amagara con presentarse por fuera del armado de Fuerza Patria.



Según informó la periodista Rosario Ayerdi en C5N, la nómina que el peronismo presentará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará encabezada por Itahi Hagman como primer candidato a diputado, mientras que Mariano Recalde, presidente del PJ porteño, apunta a renovar su mandato como senador.

Hagman, economista y dirigente cercano a Grabois, buscará renovar su banca en la Cámara baja, tras haber sido electo en 2019 como parte del Frente de Todos. Su integración en la cabeza de la lista es un gesto para el Frente Patria Grande, que venía protagonizando cortocircuitos con la cúpula del armado.

En la provincia de Buenos Aires, el ex ministro de Defensa Jorge Taiana será quien encabece la nómina de diputados. Lo seguirán Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (hijo), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzman y Nicolás Trotta.