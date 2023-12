(SN; Anisacate) Ante la decisión del gobierno de Natalia Contini de derogar los contratos de trabajo a empleados municipales que pasaron a planta permanente en la gestión de Ramón Zalazar, el Sindicato de Trabajadores ATE de Anisacate informó que el próximo lunes 18 de diciembre será una jornada de asamblea en la Municipalidad. En este marco SN dialogó tanto con la intendenta Contini como con el secretario general de ATE y CTA Córdoba, Federico Giuliani, quienes se expresaron al respecto previo a la asamblea de trabajadores.

La medida de fuerza se da ante los anuncios de no renovación de contratos, la anulación de pases a planta permanente y la falta de dinero para pagar el aguinaldo. “No aceptamos ser tratados como botín de guerra de un gobierno. Rechazamos cualquier intento de vulnerar nuestros derechos laborales”, reza el comunicado de ATE.

Ante este reclamo de los trabajadores, la intendenta Natalia Contini, en diálogo con SN, manifestó que “la medida de fuerza está fuera de sintonía” debido a que ella tendrá previamente una reunión con el gremio. “Tuvimos que tomar esta drástica decisión por el estado inviable y de quebranto total del municipio”, dijo y agregó: “Todas las designaciones de personal se hicieron sin tener las partidas presupuestarias para poder pagar esos sueldos”.

Contini aseguró que la deuda se agrava por la cantidad de personal que se nombró en la anterior gestión. “Para que el municipio sea viable debería tener un empleado cada 100 habitantes y nosotros lo recibimos con casi 300, en una comunidad con alrededor de siete mil habitantes según el censo”, explicó. En referencia a la gestión de Ramón Zalazar dijo: “Se declararon más de 70 trabajadores en negro a quienes no se les había abonado el sueldo y lo tuvimos que afrontar nosotros”.

*Foto: asunción de Contini

“Claramente ha habido una intencionalidad por parte de la gestión saliente de llevar a esta situación de quebranto y crisis total utilizando la herramienta que siempre ha sido la más usada por los políticos, que es la necesidad de empleo en la población y que su única posibilidad sea el municipio. Ahora estamos ante esta grave situación teniendo que tomar una decisión que debió tomar la gestión saliente”, acusó Contini, quien precisó que aún no está el resultado de la auditoría solicitada tras su asunción. “Tenemos más de 400 millones de pesos en deuda y nuestro municipio no recauda eso ni lo recibe de coparticipación. Yo tomo las decisiones de mi gestión y ejecutamos lo que los vecinos nos han pedido. Voy a trabajar para lo que los vecinos me eligieron, así como cuando fui concejal de la oposición y ahora estoy en este lugar por haber sido la única que realmente enfrentó al gobierno de Zalazar”, dijo.

Ante la consulta de este medio acerca de acciones reparadoras para los trabajadores y vecinos que pierden su fuente laboral por esta derogación, en este contexto de ajuste e inflación decidido por el gobierno de nacional, Contini dijo: “Tenemos una realidad que nos supera. El plan lo tenemos que buscar en conjunto y allí es donde no quiero faltarles el respeto a los gremios. Nos sentaremos y analizaremos las posibles alternativas. Al Estado debemos cuidarlo cuando pasan estas situaciones. Los gobiernos tienen buenas y malas épocas y hay que saber acompañar en las malas para que lleguen las buenas. Este es el sacrificio que tenemos que hacer y es el desafío para los gremios. El esfuerzo es en conjunto y el empleado público es tan ciudadano como todos”.

Trabajadores movilizados

Por su parte, en diálogo con SN, Giuliani planteó un rotundo rechazo a la medida planteada por la intendenta Contini. “Los trabajadores no son una planilla de excel. Detrás de cada trabajador hay una historia, hay una familia”, dijo.

El Secretario General de ATE y CTA Córdoba aseguró que participarán de la audiencia con Contini, pero no aceptarán “ningún tipo de recorte que afecte la calidad de vida de los trabajadores, ya sea no reconociendo los pase a planta permanente, o despidiendo a los trabajadores”. “ATE está en estado de alerta y movilización”, reiteró.

*Foto: La Ranchada

En relación a la situación laboral durante la gestión anterior, Giuliani manifestó que tuvieron paritarias y avanzaron en aumentos salariales. “Por eso, yo no creo que sobre gente y creo que plata hay, el tema es cómo tiene decidido invertirlo esta intendenta. Como representante de los trabajadores desmiento esa versión, que es la lógica planteada por los gobiernos de ajuste”, dijo.

En cuanto a Anisacate cabe aclarar que es uno de los primeros municipios del interior en establecer un ajuste hacia los trabajadores del sector público. Sobre este punto, el Secretario de ATE explicó que la intendenta Contini “forma parte de un partido que tiene una alianza con el gobierno de Milei y en esa sintonía derrama el proceso de ajuste” en el municipio.

En relación al contexto nacional de crisis y la situación local de los trabajadores, Giuliani dijo: “Un desocupado hoy dónde va a conseguir trabajo, quién los va a contener socialmente. Hablar de los estatales como si fuesen los enemigos del sistema político me parece un error lamentable, pero no me sorprende de estos gobiernos de ultraderecha que vienen a plantear el ajuste para los que menos tienen”.

Con críticas al Gobierno Nacional, el dirigente manifestó que en Anisacate se da la instalación de un gobierno “antiderechos”. “Si hay ajuste que sea a la casta política. En Aniscate creo que hay poderosos con mucho dinero y que incluso tengo el dato que algunos deben millones de pesos en impuestos. Me parece que hay que salir a buscar esa plata y entender que el “Caputazo” licua el salario de los trabajadores a un 50 por ciento”, dijo y agregó: “Quieren tener un estado chiquito, no garantizar derechos, tercerizar y privatizar todos los servicios. Ante esto estamos en contra y vamos a escuchar que nos dice la intendenta de primera mano, pero rápidamente vamos a la asamblea a definir un pan de lucha con alerta, asamblea y movilización”.