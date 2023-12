(SN, Alta Gracia) "Vecinos, amigos me parece que el tiempo urge, es necesario que nos manifestemos en contra de estas medidas que esta tomando el presidente vamos a perder todos los derechos en pos de unos pocos, y no estamos visivilizandonos. No perdamos la convicción de que somos muchas y muchos y que tenemos que mostrarnos para que se vaya entendiendo que esto es menos democracia y ni siquiera la economía mejora en favor del pueblo trabajador", de esta manera vecinos y vecinas invitan a una reunión en Plaza Solares.

En diálogo con Siempre Radio 93.3 Laura Valdemarca una vecina de la ciudad dijo que "no hay - bajo esta invitación- ningún partido político, no convoca ninguna organización en especial. Sólo un grupo de vecinos que estamos preocupados por lo que está pasando". dijo.

Agregó que la idea es encontrarse en un espacio común para abordar temas que afectan a la vida cotidiana y "doméstica". "A mi me preocupa saber qué pasará con nuestros hijos, no pueden alquilar, qué pasa con las escuelas. Qué significa la ley de góndolas?, qué implica el incremento en tarjetas de crédito?, cómo afecta la baja en el consumo de productos básicos, y así muchas preguntas que tenemos", afirmó.

La convocatoria es este martes 26 de diciembre 19.30h en Plaza Solares. "Llevar silla y un cartel que diga el por qué estamos".