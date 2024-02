"Se quitó el capítulo fiscal y, efectivamente, los temas económicos no son parte de la discusión en este momento. Ahora no debe haber ninguna traba para que se apruebe", aseguró el vocero Manuel Adorni. Acerca de la sesión del miércoles, las mismas fuentes pidieron a los legisladores de la oposición "que vayan y voten" el proyecto, porque "no hay mucho más que negociar".