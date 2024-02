Despeñaderos: El Indio Rojas, La Clave y Vecinos Molestos en la fiesta aniversario

(SN, Despeñaderos) Carolina Basualdo, intendenta de la localidad de Despeñaderos, contó que en el marco del aniverario 119° de Despeñaderos se realizará un festival cuya entrada será un útil escolar a fin de llegar a dos mil kits para el inicio de clases.

En diálogo con Siempre Radio, Basualdo destacó que en el marco de crisis que se está viviendo se decidió organizar un festejo con una mirada social. "La localidad también se va consolidando como un centro de Festivales, generando un polo gastronómico, turístico y cultural. Con el Indio Rojas avanzamos con este festival solidario para celebrar el amor y la solidaridad en tiempos difíciles".

En encuentro será en el balneario municipal a partir de las 19.30 horas con la banda de la policía, un homenaje y reconocimiento a todos los mandatarios locales que pasaron durante estos 40 años de democracia, el balet municipal, La Clave Trío, Marina Cornejo y el Indio Rojas.

En otro orden y, en el marco de la situación económica actual, Basualdo cuestionó la quita de subsidios al transporte y del Incentivo Docente por parte del presidente. "Las medidas que está tomando el Presidente perjudican una vez más al interior. Me alegro la decisión del gobernador (Martín) Llaryora de no dejar caer el boleto educativo y, además creo que tenemos que re-pensar una nueva argentina, porque las políticas no van contra un gobernador, sino contra la gente", finalizó.