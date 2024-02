(SN; Argentina) Diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley que busca proteger el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el mismo que el gobierno de Javier Milei decidió suspender de manera unilateral tras el enojo con gobernadores y diputados por la no aprobación de los artículos de su Ley Ómnibus.

Este documento enviado al Congreso fue elaborado de manera conjunta por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y el diputado Máximo Kirchner, y acompañado por Hugo Yasky, Cecilia Moreau, Florencia Carignano, Leila Chaher, Gabriela Estevez, Emiliano Estrada, Tomas Ledesma, Magalí Mastaler, Luciana Potenza, Vanesa Siley, Julia Strada, Rodolfo Tailhade, Luana Volnovich Y Christian Zulli.

“El presente proyecto de ley tiene por objeto restablecer la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente creado por la Ley 25.053 de manera permanente a partir del 1 de enero de 2024, el que será financiado por rentas generales”, reza el proyecto de Ley.

En su argumentación, el bloque mayoritario del Congreso explica que el FONID fue prorrogado muchas veces, tanto por leyes sancionadas por el Congreso de la Nación, como decretos emitidos por el Poder Ejecutivo y que el concepto de dejarlo de manera permanente es para garantizarles a “los docentes de todas las provincias argentinas que este derecho no dependerá de una decisión política de turno”.

El FONID, fruto de una lucha docente

En el mismo documento, los diputados de Unión por la Patria recordaron los inicios de este fondo docente que es pagado por el Gobierno Nacional. Todo surgió desde aquella “Marcha Blanca” a fines de los 80, encabezada por docentes de todo el país que se movilizaron a Capital Federal con sus guardapolvos blancos, durante el paro indeterminado convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). Para la década de 1990 el conflicto avanzó y la lucha se plantó en la Plaza Congreso con su “Carpa Blanca” en defensa de la educación pública y de los derechos laborales. Allí, los docentes realizaban ayuno para reclamar una ley que provea mejoras salariales.

Este reclamo tuvo recompensa en 1998, cuando se sancionó la Ley 25.053, por la cual se creó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, un monto de dinero que en los bolsillos de los docentes contempla un diez por ciento de su salario, financiado por un impuesto anual a los vehículos en el territorio nacional.

Hoy, el Gobierno Nacional anunció que no depositará el incentivo a los docentes tal como venía cumpliéndose hace más de 20 años. “Hoy nos encontramos con un gobierno que a la crisis económica prexistente la azota con medidas de ajuste salvajes sobre toda la clase trabajadora en general y a las y los docentes en particular” reclaman los diputados de UxP y agregan: “Debe saber el presidente que las medidas que toma no son contra los gobernadores, sino contra los docentes. Vale decir, también, que no se trata de un ajuste a la casta sino que son aquellos trabajadores y trabajadoras de la educación que se ponen al frente de las aulas y que a la situación de un salario depreciado lo agravó aún más cuando impuso una devaluación del 118% que duplicó en un mes la inflación de 12,7% en noviembre a 25,5% en diciembre”.

Por último, los legisladores firmantes aclaran que el Presidente “no puede olvidar que pueblo argentino” decidió al peronismo “como la primera minoría en ambas cámaras” y desde su rol consideran a la educación como “una prioridad estratégica para el crecimiento de una sociedad”. “Los recursos del FONID deben ser una política permanente, hasta tanto las asimetrías salariales de los y las docentes de todo el país sigan existiendo”, reza el final del proyecto de ley.