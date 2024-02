(SN; con información de Télam) El sábado, el presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos, precisamente a la ciudad de Washington para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), encuentro que tuvo como principal orador al ex mandatario norteamericano, Donlad Trump.

Antes de disertar, Milei mantuvo un encuentro con Trump que quedó reflejado en un video difundido por Presidencia de la Nación y también fue replicado por el vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, en redes sociales. Allí se lo puede ver al presidente argentino saludar de manera muy afectuosa a al empresario mediático y expresidente estadounidense. Más que un saludo fue un acto de devoción el que tuvo el dirigente argentino. En las imágenes se ve a Milei abrazado a Trump, quien le repite "Make Argentina great again" (haz grande a la Argentina otra vez).

Pese a los procesos e imputaciones que afronta, Trump anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. Cabe recordar que el ex-presidente y único mandatario que no pudo ser reelecto está acusado de abuso sexual a la escritora E. Jean Carroll, está imputado por el presunto intento de comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels y es investigado por los sucesos que rodearon el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores tras perder las elecciones.

En el encuentro de la CPAC, que comenzó el miércoles, participaron oradores como el exasesor de la Casa Blanca durante la administración Trump, Steve Bannon, el presidente del partido de ultraderecha español Vox, Santiago Abascal, y el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, quien fue principal impulsor de la salida de ese país de la Unión Europea, ocurrida el 31 de enero de 2020, conocida como "Brexit".

También asistieron la exprimera ministra británica Liz Truss, el exsecretario de Desarrollo Urbano estadounidense Ben Carson, el vicegobernador de Carolina del Norte, el republicano Mark Robinson, el antiguo jefe de personal del Pentágono, Kash Patel, y presentadores y periodistas como Sara Carter y Megyn Kelly y el exembajador estadounidense en Israel David Friedman.

Milei comenzó su discurso criticando a la izquierda y cantando "Pánic Show" de La Renga, luego, claro su característico postulado económico: "Supongamos que estamos en el momento que alumbrábamos con velas y todavía no había llegado (el inventor Thomas) Edison. En el momento que aparece la lamparita los fabricantes de velas irían a la quiebra. Si hubiéramos hecho caso a los intervencionistas en vez de tener esta conferencia en esta hermosa sala llena de luces, lo haríamos con velas. Así es como los socialistas arruinan nuestras vidas"

Milei sostuvo que la economía neoclásica y su concepción de fallos del mercado es funcional al "avance del estatismo y eso destruye el crecimiento económico" y que están equivocados. Las declaraciones de Milei son un guiño en respuesta a las palabras que le dedicó previamente el expresidente estadounidense, Donald Trump, en su exposición cuando lo destacó como "uno de los pocos" que puede "hacer grande a Argentina de nuevo" (Make Argentina Great Again).

Mieli en su exposición pidió a los Estados Unidos que "no dejen avanzar el socialismo, no avalen la regulación, la idea de fallos de mercado, no permitan el avance de la agenda asesina (del aborto) y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social".

El también economista agregó que viene "de un país que compró todas esas ideas" y le pidió a los estadounidenses que "no entreguen su libertad" porque sino "los van a llevar a la miseria".