(SN; con información de elDiarioAR) Pese a que el decreto 206/24, con el que el Presidente decidió el aumento de su sueldo, lleva su firma acompañada por la del jefe de Gabinete Martín Posse y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, Milei responsabilizó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, inicia el comunicado difundido por la red social X.

Al igual que las dietas legislativas, los sueldos de la planta política del Ejecutivo pueden seguir o no la evolución de la paritaria de los estatales. En el caso del Congreso, Menem y Villarruel siguieron la tradición de que se mantuvo bajo distintos signos políticos, con incremento alrededor del 30% para los legisladores de ambas cámaras, pero Milei dejó sin efecto, argumentando “no me vengan con que a ellos no les alcanza, porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísimo menos plata”.

A contramano de esta decisión y en la vereda opuesta de su discurso de austeridad política, el Presidente había decidido la aplicación del 12 por ciento a su salario bruto. Se trata de $4.066.018 divididos en un básico de $1.807.295 y un “complemento por responsabilidad del cargo” de $2.258.722, según publicó la agencia Noticias Argentinas, lo que gráficamente equivale a $487.922 más. Una suba equivalente a casi tres salarios mínimos.

Este sábado y ante la repercusión que tomó el caso, Milei afirmó que dará marcha atrás con el aumento que él mismo se firmó junto al Jefe de Gabinete y la Ministra de Capital Humano. “Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”, dijo.

Aquí su comunicado completo:

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno.

Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido.

En un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro.

Se acabó la joda de la política”.