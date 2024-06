(Prensa Presidencia Provisoria Legislatura) Representantes de la Legislatura de Córdoba de la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro presentes en Agroactiva 2024.

- La Comisión está integrada por legisladores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

- Por la Unicameral cordobesa, la componen 25 miembros de las distintas fuerzas políticas.

En representación de la Legislatura de Córdoba , las y los integrantes de la Comisión Parlamentaria Conjunta, asistieron en la mañana del jueves al acto inaugural de la feria Agroactiva 2024 y recorrieron los distintos stands.

El gobernador Martín Llaryora, junto a sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; dieron apertura al mega evento que tiene lugar hasta el 8 de junio.

Los legisladores Facundo Torres Lima, Presidente Provisorio de la Legislatura; Nadia Fernandez, Vicepresidenta Provisoria; Miguel Siciliano, Presidente del Bloque Hacemos Unidos por Córdoba; junto a los presidentes y legisladores de todas las fuerzas políticas que integran la Comisión; Dante Rossi; Alejandra Ferraro; Matías Gvozdenovich; Walter Nostrala; Gregorio Hernández Maqueda; Federico Alesandri; Karina Bruno; José Bría; Abraham Galo; y Leonardo Limia; acompañaron el encuentro.

El Presidente Provisorio Facundo Torres destacó la participación de los parlamentarios: “Sin duda, una muestra de capacidad de diálogo y trabajo conjunto no solamente entre los integrantes de nuestra Legislatura sino con representantes de la provincias de Santa Fe y Entre Ríos, de distinto espectro político. Quedamos a la expectativa de profundizar este camino de trabajo conjunto, con una pata legislativa que acompañe a través de decisiones firmes y responsables, una lógica concreta necesaria y valiosa de apostar a la producción, al crecimiento económico, al desarrollo del agro y de la industria. Y por supuesto haciendo las obras de infraestructura necesarias para potenciar todos los ámbitos productivos de la Región Centro, uno de los motores económicos más valiosos del País”, aseguró.

Por su parte, el presidente del bloque oficialista, Miguel Siciliano sostuvo: “Tenemos un país que necesita unidad, trabajo en conjunto entre los distintos gobiernos provinciales con el gobierno nacional. La Argentina debe superar las grietas y comenzar a crecer. Ese crecimiento es junto al campo, a las provincias, a la Nación, a los gobernadores y con todos los sectores trabajando en el desarrollo de un gran plan productivo e industrial que nos saque de una buena vez adelante”.

Y agregó, “creo que la actitud de todos los bloques legislativos es para resaltar, no importa de qué partido seamos, no importa qué nos separa, sino que en esto logramos encontrar unidad. Todos sabemos que apostar a la Región Centro es apostar al crecimiento no solamente de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos por supuesto, sino también apostar al crecimiento de la Argentina”, finalizó Siciliano.

Estuvieron presentes en el evento los ministros de Bioagroindustria, Sergio Busso; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, y el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Carlos Massei.

Sobre la Comisión Parlamentaria Conjunta

En su séptima sesión ordinaria de 2024, la Legislatura provincial designó a los 25 legisladores cordobeses que ahora integran la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro, un espacio de confluencia de legisladores de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba que prevé abordar temáticas de interés común, por ejemplo seguridad, ambiente, obras públicas y promoción industrial, entre otras.

Los legisladores de Córdoba que la conforman: María del Rosario Acevedo, Federico Alessandri, Gustavo Bottasso, Karina Bruno, María Victoria Busso, Nadia Fernández, Alejandra Ferrero, Abraham Galo, Matías Gvozdenovich, Jorge Heredia, Gregorio Hernández Maqueda, Daniel Juez, Bernardo Knipscheer, Leonardo Limia, Fernando Luna, Walter Nostrala, Stella Maris Peralta, Luciana Presas, Ileana Quaglino, Dante Rossi, Oscar Saliba, Miguel Siciliano, Agustín Spaccesi, Oscar Tamis y Facundo Torres Lima.

En la citada Comisión deliberarán cuatro comisiones internas permanentes: Economía y Producción; Infraestructura y Servicios; Legislación General; y Asuntos Institucionales y de Municipios y Comunas.