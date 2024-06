(SN; Anisacate) El viernes 14 a la noche, Gabriel Acevedo, quien hasta ese día se desempeñaba como profesor de vóley para el municipio de Anisacate, recibió un mensaje inesperado que cambió drásticamente su situación laboral. Romina Herrera, directora de Deportes de la Municipalidad, le comunicó a través de WhatsApp que prescindirían de sus servicios de forma inmediata.

Acevedo, profesor de vóley que había iniciado su labor durante la gestión de Natalia Contini a pesar de los cambios en la Secretaría de Deportes, expresó su sorpresa y descontento ante esta decisión. Según relata, él cumplió con todas las normativas y requisitos establecidos por la Municipalidad, y adaptó su trabajo a las nuevas directrices impuestas por la actual administración.

"Me avisaron el viernes por la noche, fue un shock. Intenté comunicarme con Natalia Contini, pero no obtuve mayores precisiones. Me sentí tratado injustamente y como un descartable", declaró Acevedo. En el momento de la notificación, Acevedo estaba a cargo de las clases de vóley para diferentes grupos etarios en el Polideportivo y en la Ribera, labor que había desempeñado con elogios de la misma dirección de deportes, según mencionó.

Al enterarse de su despido, intentó comunicarse con la intendenta Natalia Contini, quien, según su testimonio, no proporcionó razones claras y lo bloqueó tras una discusión por mensajes. La falta de explicación y el trato recibido han dejado a Acevedo sintiéndose como “un trapo super descartable”, en palabras de él mismo.

El profesor se escudó en sus alumnos a la horade plantear su protesta. Dijo que tanto los chicos como los más grandes le manifestaron su apoyo y quieren continuar sus clases con él. "Los chicos y parte de los más grandes iniciaron una campaña de apoyo hacia mí, están muy molestos y no quieren a otro profesor", añadió.

Actualmente, Acevedo se encuentra en una situación de incertidumbre laboral y personal. "Este era mi único trabajo y ahora estoy desamparado. No sé qué hacer, necesito trabajar para vivir", lamentó. Además, indicó que ha solicitado formalmente una reunión con la intendenta Contini para obtener una explicación más detallada sobre su despido.

Por su parte, desde el municipio han argumentado que tienen la potestad de decidir sobre el personal y que Acevedo no había faltado el respeto en ningún momento, pero que la decisión fue tomada de manera administrativa.