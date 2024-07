Copa América: todos los detalles de la final entre Argentina y Colombia

(SN; con información de TyC Sports) Este domingo en la ciudad de Miami, la Selección Argentina y su par de Colombia se enfrentan en el partido definitorio de la edición número 48 de la Copa América 2024 que se disputa en Estados Unidos, un partido de fútbol que tendrá particularidades deportivas y extrafutbolísticas a tener en cuenta para todos los fanáticos.

Lionel Messi, James Rodríguez, Ángel Di María, Luis Díaz, Shakira, Abel Pintos y Karol G, figuras internacionales que se encontrarán en un mismo escenario. Claro, en primer término, el músico argentino interpretará el Himno Nacional, seguido de la cantante oriunda de Medellín, quien hará lo propio por la Selección Colombia. Luego del inicio del encuentro, en el entre tiempo, Shakira brindará un show de 20 minutos.

A las 21, hora en la que el árbitro brasileño Raphael Claus pite el inicio, el encuentro será transmitido por las señales televisivas de la Televisión Pública, Directv, TyC Sports y Telefe.

Argentina

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni jugó el partido inaugural del torneo contra el debutante Canadá, ganando 2-0 el 20 de junio. Luego, se sobrepuso a un duelo disputado ante Chile por marcador de 1-0 y aseguró la temprana clasificación al Grupo A. Finalizó su participación en la Fase de Grupos con una nueva victoria, esta vez ante Perú, con un nuevo 2-0.

En Cuartos de Final empató con Ecuador en los 90 minutos de partido y avanzó en la tanda de penales con un 4-2. Finalmente, superaron a Canadá en la revancha de Semifinales 2 a 0.

Colombia

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo desplegó un juego efectivo y contundente desde el primer momento que llegó a Estados Unidos. Ganó el primer partido del Grupo D ante Paraguay por 2-1. Venció a Costa Rica por 3-0 y empató 1-1 con Brasil para confirmar el liderazgo de su grupo.

En la Fase Final tuvo la mayor victoria de la edición 2024 ante Panamá por 5-0 y ganó la batalla con Uruguay 1-0.

Formaciones

En lo que será la despedida de Ángel Di María de la Albiceleste, el entrenador que conquistó el Mundial en Qatar contará con todos los futbolistas a disposición, aunque Marcos Acuña arrastra una molestia muscular que lo marginó de los últimos partidos.

Los once serán: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi.

El conjunto cafetero no contará con un titular clave en su once inicial: Daniel Muñoz. El defensor fue expulsado después de pegarle un codazo a Manuel Ugarte. Además, el mediocampista Richard Ríos salió lesionado y aún no se sabe si estará disponible.

Así las cosas saldrán a la cancha Camilo Vargas; Santiago Arias; Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Matheus Uribe, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luís Díaz; y Jhon Córdoba.